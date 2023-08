- Az ajtókat, ablakokat jól zárja be, ugyanis az utazás előtti sietségben megfeledkezhetünk róla, ha van riasztó, azt is kapcsolja be!

- Tartson rendet a ház környezetében, mert a kertben hátrahagyott kerti szerszámok, gépek, a kerti bútorok eltulajdoníthatóak, sőt vonzzák és segítik a besurranó tolvajt!

- A sűrű növényzet, az átláthatatlan kerítés remek rejtekhely a betörők számára, akik tevékenységüket rejtve végezhetik, ezért a dúsabb növényeket ritkítsa meg, az ablakokhoz hajló fa ágait vágja vissza!

- A villanyóra szekrényét zárja le biztonságosan, hogy a behatoló ne tudja elsötétíteni a lakást, esetleg az elektronikus riasztást is kiiktatni!

- Érdemes beépíteni egy időzített szabályozható villanykapcsolót, hogy egy-egy lámpa, vagy televízió időnként bekapcsoljon az üres helyiségben, azt a látszatot keltve, hogy a lakásban tartózkodnak.

- Ne hagyjon a lakásban nagyobb értékű készpénzt, ékszereket, ha mégis, akkor legyen a falba beépíthető széfben elhelyezve, ahol nagyobb biztonságban tárolható!

- Ezen időszakra kérjen meg barátot, rokont, vagy jó szomszédot, hogy rendszeresen ürítsék a postaládát, esténként kapcsolják fel a villanyt, és húzzák le a rolókat, vagy húzzák be a függönyöket, mivel ez is utalhat arra, hogy a lakásban jelenleg nem tartózkodik senki.

- Fontos, hogy baj esetén a megbízott személy el tudja Önt érni!

Amennyiben bűncselekményt észlel, vagy bűncselekmény áldozatává válik, hívja a 112-es központi segélyhívó számot! - írta a rendőrség.