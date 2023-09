Nyíradonynál, a 4905-ös út 5-ös kilométerszelvényénél, az úttest melletti földúton egy kombájn vágóasztal felhordó szerkezete égett. A tűz a kombájn további részeire nem terjedt tovább. A szakolyi önkormányzati és a nyírbátori hivatásos tűzoltók három gyorssugárral avatkoztak be, a kombájn tartályában lévő, mintegy hat mázsa füstölő napraforgó terményt is leürítették, azt is oltották. Személyi sérülés nem történt.

Tiszavasvári határában, az Újfehértói útnál napraforgó aratása közben egy betakarítógép, az ürítést követően füstölni kezdett a behordó, rázó résznél. A helyi önkormányzati tűzoltók egy gyorssugárral, kéziszerszámokkal szüntették meg a füstölést. Személyi sérülés nem történt.