A sértett nő néhány héttel korábban reggel munkába indult, és feltűnt neki, hogy egy férfi már a buszmegállóban figyeli őt, sőt a buszra is felszállt. Ahogy a nő megérkezett a munkahelyére a férfi követte, majd bejutott a nő után az épületbe is, majd annak lépcsőházában hátulról a sértett nemi szervét megérintette, illetve trágár kifejezést is használt. Ezt követően a férfi elfutott a helyszínről.

A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást, sorra elemezte a kamerafelvételeket, majd sikerült beazonosítani az elkövetőt, akit őrizetbe is vettek. Kiderült, hogy a férfi különös és többszörös, sőt erőszakos visszaeső, szexuális bűncselekményekért már többször elítélték, legutóbb 2021-ben szabadult fegyházbüntetéséből.

A rendőrség vizsgálja, hogy más nők sérelmére követett-e el ilyen és ehhez hasonló bűncselekményt a férfi.

- Dr. Szilágyi László, sajtószóvivő -