Sokkoló videót mutattak be a bíróságon arról a kocsmai verekedésről, amely tavaly októberben történt Tunyogmatolcson. A felvételen jól látszik, a támadó többször is nagy erővel a földre küldte a haragosát. Addig ütötte, míg az áldozat már nem tudott felkelni a földről, életveszélyesen megsérült. A vádlott most részben beismerte tettét és azt mondta, sajnálja a történteket. Akár nyolc évre is börtönbe kerülhet.