Teljes terjedelmében égett egy százötven négyzetméteres, gulácsi lakóházhoz épített melléképület szerda kora reggel. A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók munkáját a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók és egy Mátészalkáról érkező vízszállító jármű is segítette. A tüzet négy vízsugárral oltották el az egységek. A lángok a lakóépületre nem terjedtek át, személyi sérülés nem történt. A melléképületben két járművet, azokban méhészeti eszközöket tároltak, azok károsodtak, valamint a szomszédos telken egy másik járművet is elértek a lángok. Az épületben négy propán bután gázpalack is volt, amelyek a tűzben megsemmisültek, de robbanás nem történt - írta a katasztrófavédelem.