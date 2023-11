Az őszi, téli hónapokban közlekedő gyalogosoknak, kerékpárosoknak és gépjárművezetőknek a kedvezőtlen időjáráson kívül a látási, láthatósági viszonyok megváltozására is fel kell készülniük. Ősszel és télen több tényező is korlátozza az optimális látási viszonyokat. Lényeges, hogy minden sofőr megfelelően felkészítse járművét és saját magát is a megváltozott körülményekre, amely más járművezetői magatartást követel meg.

A hajnali és késő délutáni órákban gyalog és biciklivel közlekedőknek a saját testi épségük, biztonságuk érdekében fontos, hogy láthatóak legyenek az utakon. Ezt hivatottak szolgálni a különféle fényvisszaverő eszközök a ruhán, esetleg hátizsákon és természetesen a kerékpáron, aminek kötelező tartozékai a világítóberendezések (elöl és hátul egyaránt), valamint a küllőprizmák is. Amennyiben gyalogosként lakott területen kívül, az út szélén közlekednek, korlátozott látási viszonyok mellett kötelező a láthatósági mellény viselése, és ez az előírás a biciklisekre is vonatkozik.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság baleset-megelőzési munkatársai 2023. november 1-jén a vármegyei temetők környékén hívták fel a figyelmet a kétkerekű-tulajdonosok figyelmét a kivilágítás fontosságára. A rendőrök azoknak a bicikliseknek, akiknél valamilyen hiányosságot tapasztaltak, kerékpárlámpát és láthatósági mellényt ajándékoztak - írta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság.