A résztvevőket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója köszöntötte. Varga Béla tűzoltó dandártábornok hangsúlyozta: „Azért fontos ez az egyeztetés, hogy tisztában legyünk a baj órájában, rendkívüli időjárási viszonyok között, az együttműködő szervek, szervezetek helyzetével, állapotával és lehetőségeivel.”

A rendezvényt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye főispánja nyitotta meg. Román István kiemelte, egy esetleges rendkívüli, téli időjárási helyzetben az egyik legfontosabb a védekezésben érintett szervek, szervezetek közötti szoros együttműködés, valamint az, hogy a személyi állomány és az eszközök megfelelően felkészítettek legyenek.

Nagy József tűzoltó ezredes, a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese beszámolt a szervezet téli felkészüléssel kapcsolatos megtett intézkedéseiről. Többek között arról, hogy az állomány ismereteit rendszeres gyakorlatokkal szinten tartják és bővítik, valamint a lakosságvédelmi tervek, adattárak és a végrehajtásokba, segítségnyújtásokba igénybe vehető eszközök és erők adatbázisai naprakészek. Hozzátette, térségünkben egy vármegyei, tizenhat járási és hetvenhat települési mentőszervezet állománya is támogatja az esetleges téli, rendkívüli időjárás során jelentkező feladatok ellátását.

Az egyeztetés során a résztvevők beszámoltak a felkészülés érdekében tett tevékenységeikről, mind technikai, mind pedig személyi vonatkozásban. Elhangzott, hogy a gépszemlék folyamatosak, valamint szó esett a az ár- és belvízi védekezés érdekében a védművek, valamint a műtárgyak felülvizsgálatáról is, az utak síkosság mentesítése érdekében a rendelkezésre álló anyagok mennyiségéről, a technikai eszközök állapotáról, továbbá arról, hogy a Tevékenységirányító Központ szükség szerinti megerősítésére is felkészültek, a közműszolgáltatók pedig beszámoltak az ellátási területen végrehajtott feladataikról is.

A résztvevők arról is tájékoztatták egymást, hogy hogyan aktiválhatóak azok az erőforrások, amelyekkel a rendőrség, a mentőszolgálat, a Magyar Közút vagy éppen a közigazgatás, a szociális intézmények, továbbá a személyszállításban résztvevő társaságok rendelkeznek, amennyiben azonnali beavatkozásra lenne szükség.