– Organikus személyiségzavara van, az indulatait nem képes megfelelően kezelni, a beszámítási képessége enyhe mértékben volt korlátozott akkor, amikor a cselekményét elkövette. Torzult karakteréből adódóan túlzott agresszióval reagált egy egyébként morálisan elítélendő „tréfára” – így fogalmazott a Nyíregyházi Törvényszéken hétfőn dr. Bárdos Lajos igazságügyi elmeszakértő a vádlottal, B. L.-lel kapcsolatosan.

Mint ahogy azt korábban megírtuk: heccnek indult, de tragédiába torkollott tavaly augusztus 10-én Tarpán egy sörözés. A vádirat szerint B. L. szűrővizsgálatokon vett részt, majd odament a Nemzeti Dohánybolt előtt álldogálókhoz, hogy cigit kérjen. Az egyik férfi sörrel kínálta, majd pénzt adott neki, hogy vegyen magának pálinkát. Amikor B. L. visszament hozzájuk, beleivott a sörösdobozba, amit a férfiaktól kapott, de annak a tetejét és az oldalát korábban pillanatragasztóval kente be a későbbi áldozat, így a doboz odaragadt a vádlott szájához. Megpróbálta letörölni, mire a társaság tagjai kigúnyolták, s kinevették, ő pedig megütötte S. K.-t. A férfi hanyatt esett, s később belehalt a koponyasérüléseibe.

Egy korábbi tárgyaláson B. L. azt mondta: nagyon sajnálja, ami történt, de szerinte a helyében senki sem köszönte volna meg a férfinak, amit tett. Kiderült: a vádlott három hónapos korában vérhasban kis híján meghalt, és amikor első osztályos volt, egy balesetben súlyos koponyasérülést szenvedett, később epilepsziás lett. Szinte havi rendszerességgel 1-2 napot kórházban tölt, gyakran vannak rohamai. Egy korábbi tárgyaláson úgy fogalmazott: vannak, akiknek jól esik, ha őt szekálhatják, noha tudják, hogy beteg. Ez történt tavaly augusztus 10-én is. – A ragasztótól összeragadt a szám, nem tudtam beszélni. A pulóverem ujjával próbáltam ledörzsölni a számról és a kezemről a ragacsot, ők meg csak álltak és kacagtak. „Csúfságolódtak” rajtam, és én ezt nem szeretem, ideges leszek tőle. Rámutattam K-ra és azt mondtam, fogadjunk, hogy te voltál. Csak nevetett, én pedig hatalmas nagy idegbe borultam. Odamentem hozzá és egyszer megütöttem. Nagyon részeg volt, ezért nem tudta megtartani az egyensúlyát és hanyatt vágódott. Mindenki nagyon megijedt, én is: odamentem és láttam, hogy vérzik a feje, s nem lélegzett. Elkezdtem nyomkodni a mellkasát, de rögtön ott voltak az egészségügyisek, próbálták újraéleszteni – emlékezett vissza az eseményekre B. L., aki azt mondta, nem akarta, hogy K-nak bántódása essen, de a történteken már nem tud változtatni.

A hétfői tárgyaláson dr. Bárdos Lajos elmondta: B. L-t, aki epilepsziás, az orvosi kezelések ellenére sem sikerült rohammentessé tenni, agysorvadása is van, mindezek mellett alkoholfüggő. Dühöt váltott ki belőle, hogy ragasztóval kenték be a sörösdobozt, azaz, hogy átvágták, s egy hecc céltáblájává tették. Dr. Dobrai Mária igazságügyi elmeszakértő úgy fogalmazott: egy olyan torzult személyiségnél, mint amilyen a vádlott, egy vitás helyzet olyan indulati állapotot idéz elő, amire túlzott agresszióval reagál. Sérült az indulatkezelési fékrendszere, és miután „gyűjtögeti” az őt ért sérelmeket, egyszer csak robban. A szakértők azt mondták, komplex személyiségzavara van, akinél fennáll a bűnismétlés veszélye. És mint kiderült, ez már meg is történt: a tárgyalást vezető bíró, dr. Stál József elmondta, hogy B. L. tavaly decemberben egy vita után egy férfit harapófogóval homlokon ütött - azt az eljárást a vásárosnaményi járásbíróság már lezárta. A jelen eljárás hamarosan befejeződhet ítélethirdetéssel.