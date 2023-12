Kidöntött egy kerítést, majd megrongált egy gázcsonkot az a vétlen autós, akinek oldalról nagy erővel nekicsapódott egy szabálytalan sofőr Fényeslitkén. A szomszédok nagyon megijedtek, először csak az ablakból figyelhették a történteket, a kiömlő gáz azonban könnyedén be is robbanhatott volna, így később hét embernek el is kellett hagynia az otthonát. Szentes közelében pedig két autó ütközött össze, itt négyen sérültek meg. - olvasható és látható a tenyek.hu oldalon.