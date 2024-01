Az egyik tiszalöki család ellenezte a lányuk és a sértett kapcsolatát, ezért 2022. december 02-án késő éjjel az édesanya egyik kezében egy vékony vasrúddal, a másik kezében pedig egy whiskys üveggel elment a menyével együtt a sértett lakásához, az utcáról kiabálni kezdett, majd bementek a házba is, és ott a fiút veréssel fenyegették. A hangoskodásra kijött a nappaliba a sértett, akinek az idősebb nő az arcához dobott egy asztalról felvett üvegpoharat, majd távoztak.

Két órával később azonban ismét visszatért a két nő a lakáshoz, hogy a sértettet megverjék, de ekkor már magukkal hozták a párjaikat is. A lány szülei, és a fiú testvére késsel, vasvillával és vasrúddal felfegyverkezve érkeztek meg a házhoz, és nagy hanggal be is rontottak oda, majd egyből rátámadtak a fiatal férfire.

A báty az ágyra lökte a sértettet és ráfeküdt, míg az édesapja késsel a hasán és a hátán többször megszúrta a fiút. Ezt követően a fiatalabb vádlott vasvillával még többször megszúrta a sérültet. A két nő jelenlétükkel erősítették a támadók szándékát, a fiatalabb nő eközben kézzel is megütötte a lefogott sértett fejét.

A fiatal férfi súlyos sérüléseket szenvedett, a máját is ért szúrás pedig életveszélyes sérülést okozott, ennek ellenére sikerült kiszabadulnia a vádlottak fogásából, és kiszaladni a házból.

A főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette és magánlaksértés bűntette miatt emelt vádat mind a négy személlyel szemben, és vádiratában végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta - írta Dr. Borsodi-Buss Emese, helyettes sajtószóvivő.