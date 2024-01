A Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai szilveszter éjjelén is mások biztonságáért dolgoztak, persze, amikor végre lehetőségük nyílt rá, ők is koccintottak az új esztendőre. És hogy hogyan telt az év utolsó napja a kapitányságon? Erről beszélt lapunknak Dolonai Dániel rendőr törzszászlós, szolgálatparancsnok.

Mozgalmas szolgálat

– Meglehetősen mozgalmas volt az év utolsó szolgálata, a kollégák számos bejelentés miatt intézkedtek. Az esetek többsége jogi felvilágosítással rendeződött, ám voltak súlyosabb ügyek is. Pár közterületi bűncselekmény adott munkát a kollégáknak, és ezek többségében sikerült az elkövetőket azonosítani, sőt több esetben el is fogtuk a tetteseket – ismertette a szilveszteréjszaka eseményeit Dolonai Dániel. A szolgálatparancsnoktól azt is megtudtuk, a közlekedésbiztonság javítása érdekében szondáztattak is az év utolsó napján, és szerencsére e tekintetben szabálykövetőnek bizonyultak a közlekedők, egyetlen ittas járművezetővel szemben sem kellett intézkedni.

Dolonai Dániel a rendőrkapitányságon dolgozott szilveszter éjjel

Fotó: Sipeki Péter

– A vármegyeszékhely utcabálján sem volt olyan szabálysértés vagy bűncselekmény, ami rendőri intézkedést igényelt volna. A rendőri jelenlét elég volt a biztonság garantálásához, az emberek a jogszabályi keretek átlépése nélkül érezték jól magukat. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy csendháborítás címén telefonálnak nekünk. A legutóbbi szilveszterkor is volt négy ilyen hívásunk, szabálysértés azonban egyik esetben sem történt. Ez a négy hívás egyáltalán nem számít soknak, ráadásul ilyenkor az emberek sokkal toleránsabbak, jól tudják, hogy az év utolsó napja bizony némi hangzavarral jár – tudatta a törzszászlós, akitől azt is megtudtuk, hogyan szilvesztereztek a rendőrök a kapitányságon.

– A sok intézkedés miatt arra nem volt lehetőségünk, hogy együtt koccintsunk, ám amikor beérkeztek a kollégák, akkor felváltva csör­rentek a poharak – természetesen ­szigorúan alkoholmentes pezsgővel. Ilyenkor szend­vicsekkel, egy közös vacsorával is készülünk, és amennyire a lehetőségek engedik, megünnepeljük az év utolsó napját – tette hozzá Dolonai Dániel.

Az előző évekhez képest csendesen telt a Periféria Egyesület működtetésében éjjel-nappal hívható Észak-Alföldi Regionális Diszpécserszolgálatnál az év utolsó éjszakája.

Azonnal indul a segítség

– Teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor érkezik be hozzánk egy hívás, amikor hajléktalan, hajléktalansággal fenyegetett embernek vagy rászoruló személynek van szüksége azonnali segítségre, elhelyezésének megoldására – mondta lapunknak Boczákné Radvánszki Erzsébet szociális munkás, aki szilveszteréjjel volt ügyeletben, valamint a krízisautó két szociális munkással ugyancsak készenlétben állt, hogy riasztás esetén azonnal a helyszínre induljanak. Regionális diszpécserszolgálatként nemcsak Szabolcs-Szatmár-Beregből, hanem Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar vármegyéből is ide érkeznek krízishelyzetbe került hajléktalan emberekkel kapcsolatos bejelentések.

Boczákné Radvánszki Erzsébet a diszpécserszolgálatnál

Fotó: Sipeki Péter

– Ezeket fogadjuk, és nagyon gyorsan reagálunk a hívásra. A begyűjtött információk ismeretében értesítjük az adott helyzet megoldásához, kezeléséhez a megfelelő szervezetet. Ez leggyakrabban az utcai szociális vagy a krízisautó szolgálat, illetve a mentők, mert a legtöbb esetben ilyen ellátásra van szükség. Szerencsére most enyhe a tél, de súlyos mínuszokban mindenképp arra törekszünk, hogy mindenkit fűtött helyre szállítsunk, ez itt Nyíregyházán az Éjjeli Menedékhely, napközben pedig a Nappali Melegedő, amelyek már most teljes kihasználtsággal működnek. Az utcán élő hajléktalanokkal a szociális munkás kollégáink napi kapcsolatot tartanak, az ügyfeleink ételt, forró teát, takarót kapnak – avatott a részletekbe Boczákné Radvánszki Erzsébet. Azt látják, hogy az elmúlt 20 év alatt a diszpécserszolgálat telefonszáma (42/504-618) beépült a köztudatba, sokan közvetlenül őket értesítik, amennyiben közterületen, padon vagy földön fekvő segítségre szoruló személyt látnak, de van, hogy a rendőrség kapcsolja hozzájuk a bejelentőt. Azonnal reagálnak, hiszen ha valaki bajba kerül, minden perc számít.

– Szilveszteréjszaka a munka szempontjából ugyanolyan, mint bármelyik másik nap. Akikkel ügyeletben vagyunk, kívánunk egymásnak csendes éjjelt és hajnalt, boldog új évet, a családdal január elsején tesszük meg ugyanezt, a kollégákkal pedig az első munkanapon – árulta el.