Takács Tamás zászlós december 29-én este vásárosnaményi otthonában tett-vett, az utcáról hangos durranások hallatszottak, tűzijátékok hangjai. Második emeleti lakásából jól belátta a környéket, így nem véletlen, hogy a tűzijátékok szikraesője mellett egy másfajta szikraesőt is észrevett. Mégpedig azt, amelyik a szomszédos családi ház tetején csillogott.

– Először azt gondoltam, talán egy eltévedt tűzijátékeszköz repült a tetőre – emlékezik a történtekre –, megakadt egy cserépben, és éppen eldurranni készül. Erősebben figyelni kezdtem, és a szikrák mellett lángokat is észrevettem. Bár azt nem lehetett látni, hogy a lángok a cserepek közül jöttek vagy a kéményből, én az utóbbira tippeltem. Úgyhogy az édesanyámmal azonnal rohantunk segíteni. A házhoz érve már egyértelmű lett, hogy a kéményből jönnek az egy-másfél méteres lángok. Kopogtatni kezdtem a ház utcafrontra néző ablakán, de senki sem jött az ablakhoz. Mivel a kapu be volt zárva, átmásztam a kerítésen, és a bejárati ajtóhoz szaladtam, ami résnyire nyitva maradt. Odabent egy idős nénit láttam, a lakásban már erős volt a kéményből visszaáramló füst, de biztosan lassan telt meg az épület vele, mert a néni mintha nem vette volna észre. Elmondtam, ki vagyok, bemutatkoztam, és arra kértem, hogy menjünk ki az udvarra. Odakint édesanyám vigyázott rá, én pedig visszamentem a házba, és igyekeztem a konyhai sparhelt és a szobában lévő kályha valamennyi levegőztető nyílását lezárni, közben értesítettem a tűzoltókat is. A néni vízzel akarta leönteni a sparheltet, de mondtam neki, hogy ezt ne tegyük, mert a felszabaduló pára gőzrobbanást idéz elő, és még nagyobb lesz a baj.

Az idős asszony azt mondta Takács Tamásnak, hogy nem égetett semmi különöset, a tűz oka legfeljebb az lehetett, hogy a kémény régen volt kitisztítva, talán a korom kezdett égni benne. A tűzoltók aztán a sparheltből és a kályhából is kipiszkálták az égő parazsat, a veszély elhárult, a tető, a ház sem gyulladt ki, és a néni is megmenekült. Kérdezzük aztán Takács Tamást, hogy honnan ez a szakszerűség, azt mondja, hivatalosan nem tanulta, de állandóan a tudományos tévécsatornákat nézi, márpedig azzal is lehet némi tudásra szert tenni. Akár arra is, hogy nem mindenfajta tűz ellen a legjobb oltószer a víz, valamint (lásd a napokban zajlott izlandi vulkánkitörést), hogy miért veszélyes a forró gőz, mi okozza, és miért célszerű elkerülni. És még valami. Takács Tamás zászlósnak nem ez volt az első életmentése, szinte napra pontosan öt évvel ezelőtt egy ittas vezető kiütötte a szemben lévő szomszédjánál a gázcsonkot, ott a bajt okozó férfit mentette, máskor istállótűzből húzott ki valakit, de mentett árokba borult autóban rekedt sofőrt, HÉV által elgázolt embert, sorolhatnánk. Takács Tamás valahogy mindig belebotlik ezekbe az esetekbe, azt mondja, ilyenkor nem gondolkodik, hanem teszi, amit kell.