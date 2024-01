Két helyen is úttestre dőlt fa okozott közúti akadályt hétfőn. Gyüre és Aranyosapáti között, valamint a 493-as út 1-es kilométerszelvényénél is be kellett avatkozni. A fákat a vásárosnaményi önkormányzati és a baktalórántházi hivatásos tűzoltók távolították el motoros láncfűrészekkel.