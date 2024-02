- A házasság hete alkalmából köszönti a büntetés-végrehajtási szervezetben dolgozó kollégáit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet, ahol öt házaspár dolgozik nap mint nap együtt, biztosítanak egymásnak támaszt és boldog családi hátteret a mindennapokban - fogalmazott portálunknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet részéről Sipos Adrienn c. bv. százados.

Antal Tamásné bv. főhadnagy és Antal Tamás bv. százados már lassan 13 éve házasok, fiuk, Zsombor már 11 éves, aki bearanyozza mindennapjaikat. Igazi szerelemi házasság az övék, amely a büntetés-végrehajtás szervezetében töltött hosszú szolgálati évek és a közös munka során alakult ki közöttük.

Kovács Éva bv. törzsőrmester és dr. Varga Zsolt c. bv. alezredes 19 éve házasok, immár két nagylány, Kamilla és Virág büszke szülei. A hosszú évek alatt még jobban összekovácsolódtak, ha csak tehetik, gyermekeikkel közösen járják a világot.

A rendvédelmi pályán eltöltött évek alatt kollégáink többször kerülhetnek olyan élethelyzetbe, amikor szembesülhetnek a stressz és a feszültség megpróbáltatásaival, amikor is a legnagyobb segítséget egy megértő és türelmes társ jelenléte jelentheti számunkra, aki bármilyen körülmények között is kitart mellettünk. Mindennap dolgozni és tenni kell érte, azonban ennek az eredménye az igazi érték és legnagyobb boldogság az életben, a család - tette hozzá Sipos Adrienn c. bv. százados.

A házasság hetét 2008 óta ünneplik meg Magyarországon, amely a civil szervezetek és keresztény egyházak összefogásának köszönhetően egyre nagyobb népszerűséget kap országszerte Valentin-nap időszakában. Az Angliából indult kezdeményezés a család és a házasság fontosságára hívja fel a figyelmet mindennapjainkban.

A boldog házasság csodálatos ajándék az élettől, ahol a felek megtapasztalhatják az igazi feltétel nélküli szeretetet, a biztonságot és a gondoskodást az élet minden napján, bármilyen nehézség és probléma esetén sem engedve el egymás kezét.