Frizuraigazítás és már mehet is szelfi! A szerelmes asszony napjában több fotót is elküld szíve választottjának, igaz személyesen még nem is találkoztak csak az interneten, ott viszont oly annyira „megnyíltak” egymás előtt, hogy a jóhiszemű nő már szinte egész vagyonát odaadta ismeretlen hódolójának. Hogyan? Banki átutalással. Így hát az átvert asszony futhat a pénze után.

Sajnos a történet nem egy romantikus filmből való, hanem ahogyan mondani szokás: megtörtént eset. Kedden délelőtt a mátészalkai Bűnmegelőzés Angyalai Csoport adta elő a jelenetet, főnökük dr. Bakos Olivér rendőrkapitány pedig gitárral szolgáltatta a drámajáték alá a zenét. Két tipikus csalással, átveréssel és anyagi megkárosítással kapcsolatos jelenetet hoztak a bűnmegelőzési rendezvényre, melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szervezett.

A másik sztoriban banki ügyintézőnek adta ki magát a csaló, így kért pénz egy gyanútlan „ügyféltől”. Sajnos az online térben elkövetett bűncselekmények a mindennapok részévé váltak, s mint az előadásokból kiderült, ellenük csak széles társadalmi összefogással, tájékoztatással tehetünk. Ezért is foglaltak helyet a nézők soriban polgárőrök, civil szervezetek, valamint az egyik legérzékenyebb réteget, a szépkorúakat képviselő nyugdíjas klubok. Tudvalévő, hogy az idősebb korosztályt kifejezetten célba vették a netes bűnözők, s ez már világjelenséggé duzzadt.

A Bűnmegelőzés Angyalai Csoport tagjai a rendőrség kötelékében szolgálnak, bűnmegelőzési szakemberek: Farkas Tünde, Kassainé Simon Orsolya, Horváth Dóra, Bíróné Bodó Zsuzsanna. Rendhagyó módon színpadi játékkal, szituációs gyakorlatokkal hívják fel a bűncselekményekre a figyelmet, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig tartanak prevenciós előadásokat szerte a vármegyében.