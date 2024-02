Ötven éve lépett be a tűzoltóság kötelékébe a nyíregyházi Kukucska István, akinek a felmenői közt is találunk lánglovagokat. 1974-ben úgynevezett „bakancsos tűzoltóként” szerelt fel, másnap már tűzhöz vonultak a Kossuth térre, ahol egy illatszerbolt reklámtáblája gyulladt ki. Kukucska István végigjárta a szakmai ranglétrát és a tűzmegelőzési osztály vezetőjeként köszönt el a hivatásától – többek közt erről is beszélgettünk vele a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online podcast-sorozatában.