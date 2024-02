Drogot találtak annak a sofőrnek a szervezetében, aki még január végén okozott halálos balesetet Komorónál. A brutális karambolban egy fiatal édesapa halt meg, akinek pár hónapja született meg az első gyermeke. A vizsgálat a sofőr szervezetében egy új pszichoaktív, kristály nevű kábítószert mutatott ki, de az autójában is találtak az anyagból. Az ügyészség most indítványozta a férfi letartóztatását, ha vádat emelnek ellene, akár nyolc évre is börtönbe mehet.

Forrás: tenyek.hu