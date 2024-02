Safer Internet Day a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányságon

A Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 2024. február 6-án Biztonságos Internet Nap alkalmából tanácskozásra, képzésre hívta a vármegyei polgárőr szervezetek, nyugdíjas klubok képviselőit.

A jelen lévők a tudatos internethasználat és áldozattá válás elkerülése érdekében hasznos ismereteket szereztek. Az előadók az internet veszélyeiről, az online csalások megelőzési lehetőségeiről és az utóbbi időben, a kibertérben leginkább előforduló elkövetési módszerekről hallhattak.

A rendezvényen a Mátészalkai Rendőrkapitányság Bűnmegelőzés Angyalai csoport rendhagyó prevenciós előadásával, a mindennapi hétköznapokban előforduló, életszerű színpadi játékával mutatta be az áldozattá válás útjait és annak következményeit.

Az életből merített jelenetekkel - romantikus és banki csalás – fűszerezve mutatták be az online térben tevékenykedő csalók módszereit, azok felismerésének és elkerülésének lehetőségeit.

Az áldozattá válás elkerülése érdekében a jeleneteken zajló életesemények hasznos tájékoztatásul szolgáltak, és javaslatokat is megfogalmaztak. A humoros, ámde drámai hangvételű percek után a feloldást zenés, énekkel és gitárral előadott zárókép szolgáltatta. A legjobb védekezés az éberség, az óvatosság és a tudatosság! Soha ne adjuk meg a betéti vagy hitelkártyánk PIN-kódját, CVC-kódját, online banki jelszavát vagy egyszer használható, második hitelesítési kódot! A bankok sosem kérik el ezeket az információkat!

Soha ne telepítsünk mások kérésére programot számítógépünkre vagy telefonunkra! A csalók sokszor vírusvédelmi megoldásnak beállítva, álcázva próbálják rávenni áldozatukat arra, hogy visszaéléshez használható programot telepítsenek.

Ha azt gyanítja, hogy kikerültek az internetbanki, mobilbanki fiókjának adatai, vagy bankkártya adatai, azonnal vegye fel a kapcsolatot a számlavezető bankjával!

Ha megpróbálták megkárosítani, minden esetben tegyen bejelentést a bankjánál és a rendőrségen, még akkor is, ha a csalási kísérlet nem volt sikeres!