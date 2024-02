Á. I. előtt két út állt kedd délelőtt, de azt, hogy melyikre lép, már nem befolyásolhatta: az egyik életfogytig tartó szabadságvesztést, míg a másik a szabadulását jelentette, a döntést pedig a Nyíregyházi Törvényszék hozta meg.

Életveszélyben voltak

– Nem követtem el ezt a bűncselekményt, összebeszéltek ellenem – így fogalmazott a tavaly júniusi előkészítő ülésen Á. I., akivel szemben több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt indult eljárás, s akinek az ügyében kedden megszületett az elsőfokú ítélet.

A megyei fűügyészség vádirata szerint 2022. október 28-án három férfi sörözött egy presszó előtt a nyíregyházi vasútállomásnál, amikor megérkezett a vádlott. Felszólította egyikőjüket, hogy neki is vegyen egy sört, ám amikor a sértett ennek nem tett eleget, dühös lett. Fenyegetőzött, elővett a zsebéből egy bicskát és az egyik férfi előtt hadonászni kezdett. A másik sértett – az előbbi férfi testvére – megpróbálta szétválasztani őket, de mert a vádlott nem akarta eltenni a bicskát, arcon ütötte. Á. I. a földre került, amikor pedig felállt, mind a kettőjüket nyakon szúrta.

Dr. Süvöltős Mihály igazságügyi orvosszakértő korábban azt mondta: A. Z. nyakának a bal oldalát érte a szúrás, ami közvetett életveszélyt okozott, ha nem jut időben ellátáshoz, meghalhatott volna. A szúrás kevesebb mint egy centiméterrel kerülte el a verőeret – mondta. A. G. nyakát három szúrás érte, ezek elérték a légcsövét, illetve a gégeporcot is. A sérülései miatt közvetlen életveszélyben volt, orvosi ellátás nélkül meghalhatott volna – mondta a szakértő.

Ficsóriné Zentai Edit igazságügyi pszichológus szakértő azt mondta, a vádlott alkalmazkodási és empátiás készsége átlagon aluli. Tisztában van a tettei következményével, súlyával, s a legtöbb helyzetben másokra hárítja a felelősséget. Az igazságügyi elmeorvos-szakértő azt állapította meg, hogy a férfi nem szenved kóros elmeállapotban, s hogy a tette elkövetésekor a beszámítási képessége nem volt korlátozott.

Nincs eszköz, nincs DNS

Az ügyész, dr. Mészáros Attila a perbeszédében kedden azt mondta: Á. I. bűnössége kétséget kizáróan megállapítható. A szándéka a sértettek megölésére irányult, és erre a cselekménye alkalmas is lett volna. Ugyan a sértettek vallomásaiban voltak ellentmondások, a közvetett bizonyítékok és több tanú vallomása is alátámasztja a vádiratban foglaltakat – mondta, majd azt indítványozta, hogy az erőszakos, többszörös visszaeső Á. I.-t a Törvényszék ítélje életfogytig tartó szabadságvesztésre azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

A vádlott kirendelt védője, dr. Resán Gergely ezzel szemben úgy vélte, nem lehet kétséget kizáróan bebizonyítani, hogy a védence elkövette a terhére rótt bűncselekményt. Nincs meg az eszköz, amivel a sérüléseket okozták, a kamerafelvételeken pedig csak annyi látszik, hogy a két testvér dulakodik, s mindezt zsebredugott kézzel nézi a vádlott, ráadásul a sértettek vallomása számos ponton ellentmondásos – tette hozzá.

Az utolsó szó jogán Á. I. úgy fogalmazott: az iratok tele vannak hazugsággal, a sértettek pedig össze-vissza beszéltek. Megismételte, hogy nem ő okozta a sérüléseiket.

Bizonyítottság hiányában

Dr. Péli-Toóth Viktória törvényszéki bíró felmentette Á. I.-t, mert mint mondta, az eljárás alatt nem lehetett kétséget kizáróan bebizonyítani, hogy ő szúrta meg a testvéreket.

– Csupán az biztos, hogy a sértettek és a vádlott találkoztak, s hogy a két testvér összeszólalkozott egymással, de az, hogy ezt követően mi történt, nem rekonstruálható – mondta és bizonyítottság hiányában felmentette Á. I.-t. Az ítélet ellen az ügyész fellebbezést jelentett be, a vádlott és védője tudomásul vette, a férfi pedig távozhat a bv-intézetből, ahol az eljárás alatt ült.