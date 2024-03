Az ügyészség a mai napon indítványozza annak a többszörösen büntetett előéletű férfinek a letartóztatását, aki erőszakkal szerzett meg egy személygépkocsit. A megalapozott gyanú szerint a 30-as évei közepén járó férfi március 19-én a hajnali órákban egy találkozót beszélt meg a sértettel az egyik mátészalkai szálloda parkolójában azzal, hogy szüksége van a sértett személgépkocsijára.

A férfi a helyszínen szembesült azzal, hogy színlelt találkozóra hívták, és valójában a gyanúsított a személygépkocsiját akarja megszerezni. Mikor a gyanúsított a hotelből kilépett, egyből a sértettre támadt, többször megütötte a férfit, majd egy kést is elővett, azt a sértett oldalához nyomta, és megfenyegette, hogy ha nem adja oda az autója kulcsát, akkor megöli.

A bántalmazás és a fenyegetés hatására a sértett átadta a gépjármű indítókulcsát, majd közösen egy benzinkútra mentek, ahol a sértett a fenyegetés hatására a járműről egy adásvételi szerződést is aláírt, majd az otthonában a forgalmi engedélyt is átadta a gyanúsítottnak, aki az erőszak útján megszerzett gépjárművel elhajtott. A nyomozó hatóság az autót másnap Nagyecseden lefoglalta, és a férfit felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki. Az elkövető többször volt már büntetve erőszakos bűncselekményekért, legutóbb tavaly nyáron szabadult több éves fegyházbüntetéséből, és azóta több büntető eljárás indult ellene, ezért bűnismétlésétől tartani lehet. Ezen túlmenően a másik két letartóztatási ok is fennáll vele szemben, ugyanis az általa elkövetett bűncselekmény magas törvényi fenyegetettsége miatt az elrejtőzhet, illetve a bizonyítást a tanúk befolyásolásával megnehezítheti, ezért az ügyészség indítványozza a férfi letartóztatását 1 hónap időtartamra.

-tájékoztatta portálunkat dr B-B. Emese a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Ügyészség sajtószóvívője