A tűzoltások mellett műszaki mentést is végeztek a tűzoltók kedden, Fülesden egy autó árokba hajtott.

Baleset történt a fülesdi Kossuth utcában tegnap délután: árokba hajtott egy személygépkocsi. A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőröknek. Személyi sérülés nem történt - közölte a katasztrófavédelem.

Ezer-ezer négyzetméteren égett a száraz fű Ópályiban a Széchenyi István utcában, valamint Tiszavasváriban, a Víg utca egyik üres telkén tegnap. Rétközberencs és Pátroha között nádas lángolt nyolcszáz négyzetméteren, a kemecsei Ságvári utcában ötszáz négyzetméteres tűz keletkezett. Kisebb szabadtéri lángok voltak még Kótaj, Tiszabercel, Ibrány és Nyírbátor településeken. A szabadtéri tüzeket a mátészalkai, kisvárdai, nyíregyházi, nyírbátori hivatásos, valamint a tiszavasvári és az ibrányi önkormányzati tűzoltók oltották el.

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy nyári konyhával egybeépített, fa szerkezetű, cseréptetős fészer Zsurkon, a Petőfi utca elején tegnap késő este. A lángok átterjedtek a nyári konyha tetőszerkezetére is. A tárolóban elektromos szerszámgépeket tároltak és egy húsfüstölő is volt. A záhonyi hivatásos tűzoltók egy gyorssugárral, dugólétrával, kéziszerszámokkal avatkoztak be, megfékezték a lángokat. A szél a parazsat átfújta a szomszédos telken lévő melléképület tetőszerkezete alá is, így a legénység a tetőt megbontotta két négyzetméteren és a kis mértékű izzást megszüntette. Személyi sérülés nem történt.