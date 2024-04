Szülői és kortárminta

– Alkalmazzátok jól és használjátok ezt a tudást, kamatoztatni pedig azzal tudjátok, ha a társaitok figyelmét is felhívjátok a szabályos közlekedésre és annak fontosságára – hangsúlyozta, s ugyanezt emelte ki Szikszai Tihamér alezredes is. A vármegyei balesetmegelőzési bizottság titkára a több évtizedes verseny céljára utalva azt mondta, a biztonságos közlekedésre nevelésnek már a családban és óvodás korban el kell kezdődnie.

– Az életkori sajátosságoknak megfelelően kell megtanulnia a gyerekeknek a szabályokat, előírásokat. Nagyon fontos, hogy ez rutinná váljon, ösztönből jöjjön, hogy a STOP-táblánál megállunk, tilos jelzés ellenére nem megyünk át az úttesten, nem kerékpározunk ott, ahol nem lehet – sorolta az alezredes, aki a vármegyei döntőbe jutott versenyzőkre pillantva azt mondta: ők lehetnek a példaképek.

– A kortárscsoport tagjainak, az osztálytársaiknak ők mutathatják meg, mondhatják el, miért kell betartani a szabályokat, mert mindannyiunk közös feladata és felelőssége, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. A kortársminta előtt azonban a legfontosabb, hogy a családban mit tapasztal a gyerek. Ha jó példát lát, akkor a jó kortársminta ezt tovább erősítheti, de ha azt látja a szüleitől, hogy a szabályok megszeghetők, az előírásokat nem kell betartani, akkor az óvodától elkezdett, egymásra épülő közlekedési tudás meggyengül – mondta a szakember.

Szikszai Tihamér örül annak, hogy nagyon sok vármegyei iskolával jó és szoros kapcsolatot sikerült kialakítani, ezekben az intézményekben hangsúlyos szerepet kap a közlekedésre nevelés.

– Mindig kell lenni egy iskolában egy olyan igazgatónak, pedagógusnak, aki ezt a szívén viseli, szeretetből csinálja, mert akkor lesznek eredmények – utalt az együttműködés fontosságára az alezredes, s nagy tisztelettel emlékezett a tavaly elhunyt Nagy Zoltán nyírcsaholyi pedagógusra, aki évtizedeken át sikeresen készítette fel a diákokat, országos és nemzetközi versenyek is a kiemelkedő eredményeket értek el.

A legfiatalabb indulók

A verseny első felében 25 kérdéses teszten a diákok az elméleti tudásukról, KRESZ-ismeretükről adtak számot, majd az iskola udvarán kialakított gyakorlati versenypályán kerékpáron bizonyíthatták ügyességüket, s a két részfeladat pontjainak összesítését követően dőlt el a rangsor.

Hornyák Roland és Fekete Csenge a KRESZ-teszt után úgy érzeték, nem biztos, hogy minden kérdésre jól tudták a választ, s az sem vigasztalta őket, hogy a két legfiatalabb indulóként nyerték meg a Nyírbátori Rendőrkapitányság szervezte városi vetélkedőt és jutottak a megyei döntőbe.

– Az elmúlt három hétben minden délután volt KRESZ-tanulás, mindketten nagyon komolyan vették a felkészülést és az iskolaudvaron kialakított KRESZ-pályán is naponta gyakoroltak a kerékpáros feladatra – dicsérte versenyzőit Hornyákné Szabó Boglárka, s megjegyezte: a nyírlugosi Szent Péter és Pál Görögkatolikus Általános Iskolában nagy hagyománya van ennek a versenynek, diákjaik sikeresen szerepelnek a megmérettetésen, amiben nagy szerepe van annak, hogy az intézményben prioritás a biztonságos közlekedésre nevelés.

Országos döntőben bizonyíthatnak

– A közlekedési ismereteket szakkörön tanulhatják a gyerekek és jó látni, hogy mindig sokkal többen jelentkeznek, mint amennyi hely van – jegyezte meg a pedagógus, aki már a második versenyre készítette fel a diákokat, köztük a saját gyermekét.

– Én vagyok a legkisebb és a legfiatalabb, és nekem sikerült – örült Roli miután hiba nélkül teljesítette az ügyességi pályát. – Nagyon akarjuk a sikert – nézet csapattársára Csengére, aki a lányok között nagyon jól teljesített, tavaly is bejutott a vármegyei döntőbe. Tudásukkal és felkészültségükkel pedig az idén mindketten maguk mögé utasították a többieket, a legjobb felkészítő pedagógusnak járó elismerés is Nyírlugosra került.

– Nagyon fontos, hogy a gyerekek az ismereteiket, tudásukat a mindennapokban megfelelően alkalmazzák és biztonságosan közlekedjenek, figyeljenek önmagukra és egymásra is. Ha pedig – akár az utcán is – azt látom, hogy valaki szabálytalankodik, azonnal rászólok, ezzel is tanul – mondta Hornyákné Szabó Boglárka, s hozzátette: most az a legfontosabb, hogy az elkövetkező egy hónapban a lehető legjobban felkészüljenek az országos döntőre, amit május 8-10. között Miskolcon rendeznek meg. – Ott is a legjobbak akarunk lenni – jelentették ki a győztesek, és büszkén mutatták meg az oklevelüket, érmeiket, mert csapatban is a legjobbak lettek.