– A karanténidőszak rátett még egy lapáttal, mert otthon nem tudtak mást tenni, csak az online térben létezni, a bezártság miatti pszichés problémáik is felerősödtek – ad magyarázatot a romló tendenciára dr. Kántor Irén gyermekgyógyász, gyermekdiabetológus. – Jó hír, hogy ez ellen lehet tenni, az életmódot meg lehet változtatni. – Például az okostelefonra letöltött lépésszámlálóval nyomon tudjuk követni, hogy az átlag 10 ezer lépést megtette e a gyerek – utal arra dr. Kántor Irén, hogyan használják ki a fiatalok életéből nélkülözhetetlen okoseszközöket, de a motiváló appok is népszerűek és hasznosak. Minél korábban kezdődik egy 2-es típusú cukorbetegség, annál agresszívabb, annál hamarabb okoz korai agyvérzést, infarktust, akár már a fiatal 30-as, 40-es éveiben is.