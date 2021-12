Most nem a városba érkező turisták lepték el a népszerű szálláshelyet, hanem az állatkerti dolgozók, akik egy mobil oltóponton vették fel az első, a második, a legtöbben közülük pedig már a harmadik adagot a koronavírus -elleni vakcinából. A jól szervezett oltónapon gördülékenyen ment minden. Név szerint hívták be a dolgozókat az oltásra, akik a hotel halljában kitöltötték a vakcina beadásához szükséges hivatalos papírokat, majd dr. Kálmán Enikő háziorvos egy apró tűszúrás után futószalagszerűen máris hívta a következő pácienst. Volt, aki egy picit izgult, míg mások úgy voltak vele, jobb minél hamarabb átesni rajta, hiszen úgyis felvették volna a vakcinát, a mobiloltóponton pedig kényelmesen túljutnak rajta. Csikós Pétertől a Nyíregyházi Alapellátási Igazgatóság igazgatójától megtudtuk, már az előző oltási kampányokban is részt vettek és professzionálisan helyt álltak a mobil oltócsoport munkatársai, akik korábban szociális intézményekben oltottak dolgozókat, időseket. Örvendetes, hogy cégeknél, intézményeknél is igény van erre, mert ezzel is növelhető az átoltottság mértéke a megyeszékhelyen.