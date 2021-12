– Az elmúlt hónapokban több mint 260 ezer oltást adtunk be alap­immunizálásként, ez az első és a második oltást jelenti. Az oltópontjainkon több mint 30 ezren már a harmadik adag vakcinát is megkapták, ők vannak most a legnagyobb biztonságban a koronavírussal szemben – foglalta össze az oltási akcióhét kapcsán dr. Szondi Zita.