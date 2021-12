Valamennyi telephelyünkön van lehetőség a 12-18 éves korosztálynak mind időpontfoglalással, mind anélkül, oltást felvenni. Nyíregyházán ennek a korosztálynak külön oltóhelyet szerveztünk a Gyermekgyógyászati Tömb (Kék tömb) alagsorában található Gyermekpszichiátriai ellátó egységeben, amit csak az oltásokra fogunk fenntartani ebben az időszakban. Itt a Gyermekgyógyászat orvosai fogják az első, és az elmaradt második oltásokat beadni. Kérjük, hogy 16 évét be nem töltött gyermekét a szülő is kisérje el az oltásra, és töltse ki a fent felsorolt szülői beleegyező nyilatkozatot. 16 -18 év közötti fiatalokat ugyanitt látunk el, az ő esetükben elegendő a szülő által kitöltött beleegyező nyilatkozat aláírt példányát leadni, nem szükséges a szülőnek is jelen lenni. Felhívjuk figyelmét, hogy emlékeztető oltás csak 18 év felettieknek adható!