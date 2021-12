– Jaj, kedves… Látja, azonnal sírni kezdek, ha Jóskáról van szó. Az a fájdalom, amit hiánya vésett a lelkembe, már sosem fog elmúlni. Az egykor közös otthonunk is úgy van berendezve, hogy bármit is csinálok, lássam őt és ő lásson engem. Ha csak a tévé előtt ülök, akkor is velem szemben van az esküvői képünk – kezdte elcsukló hangon Torgyán Marika, aki imádott férje születésnapján ellátogat a Farkasréti Temetőbe, hogy Torgyán József sírjánál idézze fel hosszú közös életük emlékeit.