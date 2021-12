Az utolsó simításokat végzik a szakemberek az újfehértói Honvédelmi Sportközpont építésénél. A Makovecz-tanítványok tervezte épület a szabadidős tevékenységként űzött sportlövészet széles körű megismertetésére és biztonságos, szervezett keretek közötti gyakorlására is alkalmas lesz. Ezen túlmenően a honvédelmi szempontból is kiemelten fontos sportágak, mint a küzdősportok, a vívás vagy a technikai sportok edzéseinek is helyet adhat. Ugyanakkor helyszínt biztosítanak majd a Honvédelmi Sportszövetség programjainak, továbbá a honvédelmi neveléshez kapcsolható közösségi rendezvényeknek, valamint az elsősegélynyújtás és a tájékozódási ismeretek oktatásának is.