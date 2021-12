Szeretnél az ismerőseiddel gyorsan találkozni, kommunikálni úgy, hogy ki se kell tenned a lábad a lakásból, vagy el se kell mozdulnod az íróasztalod mellől? Ma már mi sem könnyebb ennél, hiszen éppen erre találták ki a közösségi hálózatokat. E sorok írója is megdöbbent, amikor utánanézve azt találta: több száz közösségi média igyekszik kiszolgálni manapság a fent említett igényeket. Ezek közül is legalább 250 olyat tartanak számon, amely az egész világon a legnépszerűbbnek számít. Egyikükre-másikukra csupán százezrek, vagy néhány millióan regisztráltak, a legnagyobbak viszont milliárdos követőtáborral büszkélkedhetnek.

Gigászok között a legnagyobb

Mind között a Facebook az első számú óriás, pláne ha hozzávesszük, hogy két másik platformot, a WhatsAppot és a Messengert is üzemelteti. Mára szinte egyedülálló média-nagyhatalommá vált, s mint ilyen, egyre hírhedtebb a túlkapásai miatt. Nemrég azt is megengedhette magának, hogy letiltsa a még regnáló amerikai elnököt, és kénye-kedve szerint dönt róla, mi az álhír, és mi nem. Kétségtelen, több állam szívesen megregulázná, van ahol meg is teszik, blokkolják például Kínában és Szíriában. Másik megoldás lehet a saját nemzeti fejlesztésű weboldal, ilyet üzemeltet Kína, Ukrajna, Oroszország, India, Brazília, Dél-Ázsia, Dél-Korea és Japán.

S hogy mi a helyzet nálunk? Igény kis hazánkban is volna a váltásra, már csak azért is, mert mi magyarok az iWiW-vel a „jó öreg Arcképalbumot” évekkel megelőztünk. A leváltására is indult kísérlet a tiszavirág életű HunDubbal, amely feltörhetősége (tele is nyomták pedofil tartalmakkal), az adatok szakszerűtlen tárolása, a nem szűrt álhírek és korhatáros tartalmak, rossz­ adatvédelmi protokollja, no meg az offshore hátterű üzemeltetője miatt gyakorlatilag maga alól rántotta ki a szőnyeget. Mellette ugyan elérhető még a tavaly indult, szép felületű iWiWClub, ám ott az elérhetőségként megadott telefonszám bizony egy fiatalokat toborzó pornóoldalra vezet.

Facebook: van, ahol blokkolják, Nyíregyházán egy letisztult felületű, könnyű kezelhetőségűt kínálnak helyette | Illusztráció: Bezdán János

Ám nincs minden veszve, hiszen egy nyíregyházi tartalomszolgáltató, a csodálatos drónfelvételeiről is ismert Bezdán János nemrég a fejébe vette: megcsinálja a saját Online Kontakt (OK) elnevezésű közösségi oldalát. ­Nyilván nem arról álmodozott, hogy egyszer ő lesz a magyar Mark Zukkerberg, annak viszont nagyon örülne, ha az egész országban felfedeznék maguknak az emberek ezt az ingyenes, korrekt és biztonságos, számonkérhető adatkezelővel bíró platformot.

– Már régebben is foglalkoztam webfejlesztéssel, programozással, s miután még ennél is mélyebbre ástam, sok utánajárás és tanulás után úgy éreztem, mások hibáiból is tanulva létrehozok egy használható felületet. Ma már a sok adat feldolgozására alkalmas tárhely sem gond, mint az iWiW korában. Egy GDPR tanúsítvánnyal rendelkező szervert bérlek, amelyre csak fotóból 500 ezer tölthető, de ha többre lenne igény, 24 órán belül az is megoldható. Több hónap munkája van benne, a bétaverzió néhány hete már működik, bárki számára elérhető.

Szabad és felhasználóbarát

– A Google egyelőre még nem dobja fel, nem akartam külön fizetni érte, ezért a felső protokollsávba kell a nevet (onlinekontakt.eu) beírni. Számos hírlevelet kiküldtem, sokan még azért nem mernek regisztrálni, mert azt hiszik, ez valami vírus. Pedig ugyanolyan felhasználóbarát, mint a Facebook, lehet posztolni, ismerősöket bejelölni, másokat követni, csoportot létrehozni, videót, fotót feltölteni, lájkolni, kommentet írni. A szerkezete, a kezelőfelülete is hasonlóan egyszerű, a Facebookos struktúra ugyanis másolható, csak ugyanaz nem lehet. A OK-t viszont nem cenzúrázza senki, azzal együtt, hogy alapvető emberi jogokat itt sem sérthet bejegyzés, fotó vagy videó. Erre automatizálható és felül­bírálható algoritmusok vigyáznak, illetve több bejelentés után adatkezelőként törlöm is a nem kívánt tartalmakat – magyarázta Bezdán János.

Mint elmondta, feltörhetetlen szerverek nincsenek, de a bérbeadó is garantál bizonyos biztonságot, és az arculat tervezésénél maga is beiktatott védelmet nyújtó programelemeket. Kezdetben adatkezelőként nem akarta felfedni a személyét, de belátta, hogy erre is szükség van a bizalomhoz.

– Az én platformom folyamatosan fejlődik, átalakul, mindig az új fejlesztési lehetőségeken töröm a fejem, hogy az oldal még többet tudjon. Egy társkeresőt is beillesztettem valós profilokkal, ahol a csalók is könnyen leleplezhetők, törölhetők, hogy ne a csevegőben zaklassanak másokat az emberek. Hozzám bármivel fordulhatnak a Facebookban csalódottak, ott ugyanis nem sokat törődnek a felhasználókkal – tette még hozzá.

Mint megígérte, nincs és nem is lesz fotóelemzés ezen az oldalon, és bár kétségtelenül üzleti céllal is készült, kéretlenül senkinek se tolják az „arcába” a reklámokat. Ha pedig támadás érné, a biztonsági mentésnek köszönhetően 24 órán belül minden teljesen visszaállítható. Amint pedig – bár még ott nem tartunk – sikerül országos lefedettséget elérni, nem sajnálná a pénzt további biztonságra, moderátorcsapatra, jogászokra. Csak szemet ne vessen erre is valamiféle idegenszívű magánhatalom.