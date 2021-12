Befejeződött a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése Újfehértón.

A beruházásról dr. Hosszú József, a város polgármestere, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke tartottak sajtótájékoztatót szerdán délelőtt.

Több ütemben épült ki

A polgármestertől megtudtuk, nagyon fontos volt a Tokaji utca és vízgyűjtő területeinek mentesítése a káros csapadékvizektől.

– A csapadékvíz rengeteg problémát okoz a településen, de három pályázaton is nyertünk forrást a rendszer felújítására és új szakaszok kiépítésére, a negyedik pedig folyamatban van. Az összesen több mint egymilliárd forintos pályázatok most lezárult ütemeivel nemcsak egy régi problémát oldottunk meg, hanem a beruházásoknak köszönhetően javult a város környezetbiztonsága is. A modern csapadékvíz-elvezető rendszerrel megóvhatjuk a természetes és az épített környezet állapotát, és a település vízgazdálkodása is korszerűbb lett – ismertette az eredményeket a város polgármestere. Dr. Hosszú József hozzátette: az elvezető rendszer eddig három ütemben, közel kétezer folyóméteren épült ki és újult meg, a kivitelezéskor figyelembe vették a környezeti és lakossági igényeket is.

Visszatérő probléma volt

Dr. Simon Miklós lapunknak elmondta, a négy ütemben több mint egymilliárd forintból fejlesztik a belvízelvezető rendszert.

– Az utolsó etap még hátravan, de átgondolt stratégiával törünk előre, a jövőben a Mályváskert hálózatát is modernizálják – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.

A sajtótájékoztatón Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke felelevenítette, mekkora gond volt 2010-ben Újfehértón. – A mai napig él bennem az emlék, akkor a szakemberek sem értették, hogy a Mályváskertben, a nyírségi homokon hogyan mérhet ekkora csapást a belvíz a településre. Ekkor döntöttük el, hogy erre a problémára megoldást kell találni – tekintett vissza Seszták Oszkár.