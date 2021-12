Életünk folyamán sok dolog, tárgy elhasználódik környezetünkben, s így nem töltheti be tovább eredeti szerepét. Megtörténhet ez egy templomban is, mégpedig egy olyan oltárral, amely hosszú ideig szolgált szentmiséken. Erre a sorsra jutott Máriapócson a görögkatolikus bazilika régi tábori oltára is, csakhogy tartogatott még egy meglepetést: a szétszedése közben két deszkadarab között a gondos kezek egy papírlapot találtak, amelyen megható üzenet olvasható a múltból, mégpedig a tábori oltár készítőjétől.

Mint az üzenetből kiderül, Júhász Viktor műasztalos a csonka Magyarországon, Szabolcs megyében, Máriapócs községben 1926. augusztus 2-án írta levelét. Lejegyezte azt is, hogy ötmillió koronába került az oltár, s hogy nem könnyű a helyzet, ahogy fogalmazta, ,,rossz világ van nálunk”.

Máriapócson élt mindig

Kiderült, hogy Júhász Viktor egész életében Máriapócson élt. A szomszédos Pócspetriben élő unokája érdeklődésünkre elmondta, hogy Máriapócson is temették el. Rokonai nagy örömmel fogadták üzenetét, s eleget tettek 95 évvel ezelőtti kérésének, mely szerint:

„Ha valamikor ez életbe, kezetekbe kerül ezen pár sor írásom, mondjatok el értem 1 miatyánkot, mert én már akkor por leszek… Isten veletek.” Palóczy Tímea

Borítókép: Az 1926-os levél egy részlete | Fotó: KM