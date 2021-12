– Minden gyermeket szűrünk, a 2 hónapostól a 17 évesig, és a tapasztalatunk az, hogy a tünetmentes gyerekek közül 10-ből 2 Covid-pozitív úgy, hogy nincsenek drámai tünetei, csak folyik az orra, fáj a feje, s nem biztos, hogy láza is van – utalt a koronavírus 4. hullámának tapasztalataira dr. Kántor Irén. – Ha ezeket a gyerekeket a rendelő várótermében várakoztatjuk, akkor egymástól fogják elkapni a vírust. Ennek megelőzése érdekében mindenkinek időpontot kell kérni, amit megtehet telefonon, sok rendelőben internetes felületen is – fogalmazott a megyei kollegiális vezető, aki megjegyezte: nekik is tanulniuk kell az új eljárást, a betegektől megértést és türelmet kérnek.