A daruk segítségével széles nyomtávú pályákról pakolhatják át az árut a hazai vonalra, esetleg kamionokra. Arra is van lehetőség, hogy ne csak egy kamion rakományát pakolják át, hanem akár az egész járműszerelvényt is, ami napjainkban kiemelten fontos funkció. Ezáltal csökkenthető a közúti átmenő forgalom és az ökológia lábnyom is. Érdekesség, hogy léteznek daruzható és nem daruzható pótkocsik is, a fényeslitkei terminál berendezései azonban az utóbbit is képesek megmozgatni. A kapacitás szinte felfoghatatlan, naponta 12–15 vonat rakományát kezelik majd a szakemberek, de ennél is többre lennének képesek, ha a hazai vasúthálózat megbirkózna a forgalommal.