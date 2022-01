Szokatlanul hideg éjszakákat hozott az idei tél a napokban. Ilyenkor a nagyvárosokban fokozott figyelem hárul a hajléktalanokra, a kistelepüléseken az egyedül élőkre, hogy senki se kerüljön veszélybe.





Felkészültek



– A téli időjárás változékonysága a férőhelyeket tekintve, de a népkonyhai szolgáltatás terén is minden évben befolyással van a kihasználtságra. Nagyobb hidegben nyilvánvalóan mindig többen vannak, enyhébb időben pedig kevesebben – mondta el lapunknak Laborczi Géza, a nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezetője.



– A felkészülés a különösen extrém hidegre nálunk azt is jelenti, hogy az Éjjeli Menedékhelyen és a Nappali Melegedőnkön állandó készenléttel gondoskodunk róla, hogy egy váratlan meghibásodás ne érjen bennünket felkészületlenül. Természetesen a fűtési rendszerünket egész évben karbantartjuk, és azt sem kockáztathatjuk, hogy egy extrém hideg éjszakán akár 100 ember is fűtés és meleg víz nélkül maradjon.



– Az Éjszakai Melegedőnk éppen 100 fő befogadására alkalmas, ugyanakkor az intézményeink férőhely tekintetében felfelé nyitottak. Senkit sem akarunk kint hagyni a fagyban, mert az egyenlő a halállal. Ha a Periféria Egyesület, vagy mondjuk a rendőrség segítséget kér tőlünk, bevetjük a szabad tereinket, például a folyosóinkat, és a tartalék matracokat, pokrócokat. Nem állítom, hogy luxuskörülményeket biztosítunk, de ahhoz tökéletesen megfelelő, hogy ne fagy­jon meg senki. A mostani vírusveszélyes helyzetben az intézmények nem szívesen fogadnak be egy hajléktalant, nem tudva, milyen fertőzést hordoz. Nekünk a Bokréta utcán ilyenkor is helyt kell állnunk.



– Az épületek, de még a dolgozóink is bírják a terhelést, ám 130-140 fő fölé már mi sem tudunk menni, ilyenkor az önkormányzattal és a társszervekkel keressük a megoldást. Szerencsére ilyesmire még nem volt példa. A népkonyhánkkal napi egy tál meleg ételt szoktunk kiosztani, és egy sikeres pályázatunknak köszönhetően, a megfelelő kondíció fenntartása érdekében mostanság vacsorát is adunk. Ruhaadományokat ugyancsak kapunk, ezekből is osztunk ki, ha szükséges. Az Oltalom Szeretetszolgálat immár 22 éve működik, és Nyíregyházán még nem vált áldozattá senki amiatt, mert nem kapott ellátást – hangsúlyozta Laborczi Géza.





Járják az utcákat



– Ugyanúgy végezzük a munkánkat, ahogy eddig is tettük – mondta lapunknak Valik Sándor, a Periféria Egyesület munkatársa.

– Az esti felderítéseket konkrét tervek alapján végezzük, azaz pontosan tudjuk, hogy hová megy az autó az adott napon. Ilyen rendkívüli hidegben azonban lehetőség szerint minden olyan helyet felkeresünk, ahol tudjuk, hogy hajléktalanok szoktak tartózkodni. Kiemelten fontos, hogy tudjunk elegendő takarót, meleg ruhát biztosítani a számukra, és ha kérik, akkor be tudjuk szállítani őket a melegedőkbe.



– Ezért nagyon fontos, hogy ilyen időszakban legyen elég adományunk, takarónk, ruházatunk, hogy mi is segíthessünk a rászorulóknak. Aki támogatná a munkánkat, az Eötvös utca 1. szám alatt adhatja le adományait, de telefonos egyeztetés után is fogadjuk az adakozni vágyókat.

Borítókép: A Periféria Egyesület munkatársai folyamatosan keresik fel a hajléktalanokat | Fotó: Sipeki Péter