A Nemzeti Tehetségprogram részeként rendhagyó kezdeményezést indított a nyíregyházi Vit-Active Egyesület. A Segítő Kezek egy rendkívül komplex program, melynek keretében a fogyatékkal élő fiatalok tehetséggondozása mellett a szülőknek is kiemelt figyelmet szentelnek. A kezdeményezés céljairól, a fiatalokra és segítőikre váró izgalmas programsorozatról Vitai Klára, az egyesület elnöke beszélt lapunknak.



Megosztott tapasztalatok



Elmondta, a 12 elemből álló sorozatról egy imázsfilm is készül, s az eddigi foglalkozások annyira mozgalmasak voltak, hogy nehéz lesz mindezt egy néhány perces filmen a közösség elé tárni.



– Egyes alkalmak a fiataloknak szólnak, másokon a szüleikkel együtt vesznek részt, de olyanok is lesznek, amiket kizárólag a szülőknek szervezünk. A sorozat tavaly nyártól egészen a következő nyárig tart. A résztvevők Budapestre kirándulhattak, túráztunk a Sóstói-erdőben, a Bujtosi-tónál, rendeztünk nordic walking túrát, ellátogattunk a Nyíregyházi Állatparkba, az Állatbarát Alapítvány kutyáit sétáltattuk és kézműves-foglalkozást is tartottunk – ismertette a színes programsorozat elemeit Vitai Klára.



Hozzátette: a változatos programok mellett a kötetlen beszélgetések is nagyon fontosak, hiszen a fogyatékkal élők megoszthatják egymással a tapasztalataikat, ráadásul az ép fiatalokkal is megismertethetik a helyzetüket.



– A különféle eseményeken kiemelt szerep jut a mozgásnak, a lelki terápiának és a kézügyesség fejlesztésének is, ezáltal a test és a lélek is fejlődik. Minden programot szakember segítségével szervezünk: gyógypedagógus, pszichológus, művészrajz-tanár, profi túravezető, nordic walking oktató, sport­edző és kenuoktató is részt vesz a rendezvényeinken.



Kizárólag a felnőtteknek szervezünk egy kötetlen beszélgetést – szintén szakemberek támogatásával –, de a szakmai tanácsokon túl nagyon sokat számít, hogy az érintett, hasonló helyzetben lévő szülők megoszthatják egymással a tapasztalataikat, problémáikat, és hasznos tanácsokat adhatnak másoknak a gondok leküzdéséhez. Ugyanakkor nagy szükség van a szakemberek jelenlétére, ugyanis felmerülhetnek olyan kérdések is, amik „profi” megoldást igényelnek – hangsúlyozta az egyesület elnöke.



Fókuszban a szőke folyó



A kézműves-foglalkozásokra szerte a megyéből érkeztek a fiatalok, akik nagyon élvezték egymás társaságát, s külön öröm, hogy közben közösséget is építenek az egyesület tagjai.



– A felnőtteknek egy Szatmár-Beregi körutat, illetve egy tiszai kenuzást szervezünk a közeljövőben. Ezek a programok kizárólag róluk szólnak, mivel nekik is szükségük van a kikapcsolódásra, hogy kiszakadjanak a mindennapok mókuskerekéből. A fogyatékkal élő gyerekek szüleinek nincs pihenőideje, ez a „hivatás” mindig maximális odafigyelést igényel, de ezek az alkalmak csak róluk szólnak majd – hívta fel a figyelmet Vitai Klára, akitől azt is megtudtuk, kiemelt céljuk, hogy a résztvevők kissé kilépjenek a komfortzónájukból, és ne zárkózzanak be.



– Nagyon fontos, hogy a fogyatékkal élők találkozzanak a sorstársaikkal és az ép fiatalokkal is, továbbá szívjanak magukba egy kis pozitív energiát, ami támaszt nyújthat a hétköznapok megéléséhez. Az egyesületünk eddig a fogyatékkal élőkre és szeniorokra fókuszált, de tavaly az élet úgy hozta, hogy elindult az első ifjúsági programunk is. Rászoruló gyerekeknek szerveztünk tehetséggondozó tábort, és akkor született meg az ötlet, hogy még több hasonló kezdeményezésünk legyen. Egy pályázaton nyertünk az infografikai plakátunkkal, melynek lényege az volt, hogyan élhetnek egymás mellett a fogyatékosok és az épek. Öt kérdést tettünk fel ezzel kapcsolatban, amiket meg is válaszoltunk, majd a plakátokat elhelyezték a nyíregyházi iskolákban, közösségi terekben. Utána több felkérést is kaptunk az iskoláktól, hogy osztályfőnöki órát tartsunk a témában. Az idén még többet foglalkozunk majd az ifjúsággal, hiszen már gyerekkorban óriási szükség van a szemléletformálásra, s ezzel a későbbi kirekesztéseket is szeretnénk megelőzni – hívta fel a figyelmet Vitai Klára.