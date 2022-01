Alföldi síkon, folyóhátságon élő embereknek – a szabolcsiak gyakorlatilag valamennyien ilyenek – felüdülést jelent, ha kiruccanhatnak egy olyan vidékre, ahol a sík heggyel és folyóval találkozik. S ha megnézzük, hogy országhatárokon innen legközelebb hozzánk mit találni, a költő szavaival élve a képzeletünk leginkább Tokaj-Hegyalja, azon belül is a Kopasz-hegy völgyét járja, azután a Zemplénét. Kirándulásra vágyva a megyeszékhelyen és a környezetében élők is ide ruccannak ki a leghamarabb. Abban is alighanem mindenki egyetért, hogy ez a kisváros, amennyiben az önkormányzat némiképp többet lenne képes költeni rá, a kelet gyöngyszeme, ékszerdoboza lehetne.

Kiemelt úti céllá válhat

Illetve lesz is, mivel egyre komolyabb beruházások híre érkezik e tájék felől. Nem tegnapi hír, hogy 2024-ig mintegy 150 milliárd forintnyi kormányzati támogatás érkezik Tokaj-Zemplén térségébe, amiből már lehet nagyokat álmodni. Időközben az is kiszivárgott, hogy a turisztikai fejlesztésekre fordítható támogatásból szép summa jut majd a városra, a pénzből különféle attrakciók valósulhatnak meg, például modern felvonót kaphat a hegy.

Aki még nem figyelt volna fel rá, a Kopasznak régen remekül funkcionáló, 600 méteres sípályája volt. Komolyabb hó esetén évekkel ezelőtt is működtették, tárcsás felvonóját sokan használták, a faházában megmelegedhettek a téli sportok szerelmesei. Most talán ez a sípálya is felébredhet Csipkerózsika-álmából.

– Valóban összetett projektben gondolkodunk, amely több látványelemet magába foglal majd, és ha ezek megvalósulnak, remélhetőleg egymásra épülve fogják a várost mint kiemelt helyszínt ráhelyezni az ország turisztikai térképére – kezdte ismertetőjét Posta György, Tokaj polgármestere. – Hogy mire mennyit fordíthatunk, egyelőre kérdőjeles, bizonyos viszont, hogy egy olyan több lépcsőben megvalósuló, többelemű turisztikai csomagról van szó, amelynél már beléptünk a tervezés időszakába. Az egyik különleges látványossága és jellegzetessége lesz a hegynek – ilyen Magyarországon még nincs – az a négy évszakos, zárt kabinos felvonó, amely a Fesztiválkatlantól indul, és a tévétoronynál ér célba. Másodsorban fenn a csúcson, a tévétoronynál olyan kiszolgálóegységet alakítunk ki, ahol kávézó, büfé és szociális helyiségek kapnak helyet, erről az Antenna Hungáriával már egyeztettünk. A felérkezők ott meg tudnak majd pihenni, a gyönyörű teraszán gyönyörködni lehet az elénk táruló kilátásban. Egy ilyen létesítmény egyébként már régóta el tudta volna tartani önmagát, annyi a hegyen a vendég.

Teljes körpanoráma

– Azt is tervezzük, hogy lifttel lehet majd felmenni a tévé­torony gombájába, ahol 360 fokos panoráma fogadja az érkezőket. A felvonó tervezésére kiírt felhívás nemrég megjelent a Közbeszerzési Értesítőben, a csúcsra álmodott elemek pályázatai pedig már be is érkeztek az önkormányzathoz, most folyik az értékelésük. Amint eredményt tudunk hirdetni és kiválasztjuk a megfelelő mérnöki irodát, indulhat a tervezés. Reméljük, a programcsomag olyan látványosságot kínál majd, ami nagyon sok embert hoz el hozzánk Tokajba – magyarázta a városvezető.

A közelmúltban komoly szálláshelyfejlesztések is indultak a városban, s ez tovább fokozza a vonzerőt, tette még hozzá. Lesz Tokajnak négycsillagos, 55 szobás és egy prémiumkategóriás, ötcsillagos szállodája különleges wellnessrészleggel, és ne feledjük, kialakítanak Bodrog-parti sétányt, belvárosi épülethomlokzatok újulnak meg, s hozzálátnak a főtér egy részének rekonstrukciójához. De visszatérve a fő attrakcióhoz, a szolgáltatásokat, amelyekért érdemes lesz felmenni, nagyobb létszám kiszolgálására is képessé teszik.

– A zárt kabinos felvonónk tíz férőhelyes lesz, szállítható rajtuk kerékpár, és a paplanernyősöket is ez emeli majd a magasba. Azokra is gondoltunk, akik kerékpárral vagy gyalog szeretnének lejönni, hiszen a fölvezető autóút is megújul. Húsz felvonókabinban gondolkodunk, tíznek lenn, tíznek pedig fenn lesz a garázsa, mindennap közlekednek majd, és az igényeknek megfelelően indítjuk őket. Mivel Tokajból többféle turistaút is indul, a polgármester megígérte, hogy ezekre is gondot fordítanak, bár a zöld gyalogtúra-útvonalak nem részei a projektnek.

A szúnyoggyérítés is fontos

A város közigazgatási területén eddig mindig megoldották a szúnyoggyérítést, de mivel számos jelzést kaptak a közelmúltban a hegyoldalakon fokozódó szúnyoginvázióról, nem vitás, ezzel is kezdeni kell valamit.

Zárásképpen Posta György polgármester elmondta: 2023 tavaszán már el kell kezdeni a munkát, addig az engedélyek is befutnak és a kiviteli tervek is elkészülnek. A szolgáltatóház kialakítása a tévétoronynál pedig már ősszel elindulhat, mert ahogy már elhangzott, arra eddig is nagy igény lett volna.