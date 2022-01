1972. január 23., vasárnap

Olajkutatás Szabolcsban

Hogy mit rejteget a mély megyénk alatt, azt eddig még alig kutatták fel. Ebben az évbén indult meg az intenzívebb munka, de egyelőre csak a további kutatások megalapozásaként. Nagyecsed mellett állították fel az első fúrótornyot, hogy megvizsgálják, található-e szénhidrogén - olaj, vagy gáz - megyénkben.

A kutatófúrás mellett széles körű geofizikai méréseket is végeznek, s a IV. ötéves terv időszakában készül el a szeizmikus felvételezés a megyéről. Csak a felszíni geofizikai tevékenység és a nagyecsedi fúrás eredményeinek együttes elemzése Után döntenek a szakemberek arról, hogy érdemes-e a kutatásokat folytatni, s milyen intenzitással. A nagyecsedi fúrás tervezett mélysége 4200 méter. A különböző mélységekben nemcsak kőzetmintákat vesznek, hanem műszeres méréseket is végeznek, hogy megállapítsák a kőzetek elhelyezkedését. Megyénkben a kutatást nehezíti, hogy a föld mélyében a kőzet összetöredezett, így a felszíni vizsgálatok nem tudnak megbízható adatokat szolgáltatni. Ugyancsak kevésbé ismert a különböző kőzetek vastagsági adata, azoknak a feltárása, hiszen olajat vagy gázt csak bizonyos fajta zárórétegek alatt lehet találni.

A kőolajkutatás szempontjából - mivel az ország más részeiben kedvezőbbek a feltételek - Szabolcs-Szatmár csak másodrendű kutatási terület. A gazdaságossági szempontok és a mostani kutatás eredménye határozza meg, hogy az elkövetkezendő években megyénkben milyen irányt vesz a kutatás.

Több mint harmincezer muzeális értékkel rendelkezik a nyírbátori Báthori István Múzeum

1982. január 23., szombat

Lekéste a vonatot Vásárosnaményban, lopott inkább egy buszt

V. I. vásárosnaményi lakos alig 22 éves, de sokféle járművet kipróbált már eddig. Elvitt lovas fogatot, motorkerékpárt és több személygépkocsit is. Ezek után teherautót, majd kamiont lopott, és most autóbusszal túrázott. Három év hat hónapi börtön kiállása után 1981. év december 31-én szabadult a börtönből. Ami azóta történt, az is izgalmas.

V. nem mondható italozó természetűnek, de ez év január 13-án a vásárosnaményi Bereg Hotelban szórakozott. Mindössze két féldeci pálinkát ivott és az esti órákban elment a vásárosnaményi állomásra, ám a vonatát már lekéste, így várakozni kellett. Közben a Volán autóbusza leparkolt a megállóhelyen. A busz vezetője látta, hogy V. ott sétál egy matrózsapkában, de arra gondolt, hogy utas lehet. Az autóbuszt bezárta és bement a buszváró pihenőjébe. Amikor V. I. ezt meglátta, nem várt tovább, odament az elhagyott buszhoz, benyomta a levegővel bezárt busz ajtaját, egy magánál tartott indítókulccsal a buszt elindította és elhajtott.

Természetesen jogosítvány nélkül. Mert ilyesmi V.-nek nincs és nem is volt. Rágondolni is rossz, mennyi minden történhetett volna útközben, amit soha nem lehet jóvátenni. A végzet Aranyosapáti belterületén következett be, mert az alkalmi sofőr menet közben rá akart gyújtani, s közben az út menti árokba hajtott.

A kényszermegálló után V. kiszállt és otthagyta a járművet. A buszban kb. 15 ezer forint, az út menti kerítésben, amit összetört, kb. 28 ezer forint kár keletkezett. A rendőrség rövid idő után elfogta és őrizetbe vette V. I.-t. Az ügyben gyorsított eljárást folytatott a Vásárosnaményi Járásbíróság. A vádlottat jármű önkényes elvételének vétsége miatt mint többszörös visszaesőt 2 évi börtönbüntetésre, mellékbüntetésként 2 évi közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet jogerős.

Záhony gőzmozdonya még ma is működőképes

Óránként hatvan kilométeres sebességgel roboghatna az a gőzmozdony, amelyet a záhonyi vasútállomáson állítottak ki. A vontatási telep dolgozói társadalmi munkában hozták helyre a mozdonyt, amely a Közlekedési Múzeum tulajdona. A záhonyi vasutasok közül többen szeretettel gondolnak a gőzösre, mások még szolgálatot is teljesítettek, hasonlón. Mint a kép mutatja, a nagypapák is szívesen magyarázzák el az unokának a mozdony működését.