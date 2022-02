A szeptemberben induló osztatlan, alap- és mesterképzésekre, valamint a felsőoktatási szakképzésekre február 15-ig lehet jelentkezni az E-felvételi felületen.

A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézete idén is várja azokat a jelentkezőket, akik versenyképes diplomát szeretnének szerezni úgy, hogy közben gyakorlati tapasztalatokat gyűjtenek az intézmény partnercégeinél. Az intézet nagy hangsúlyt fektet az oktató-kutató munkára, a diákokat bevonják a különböző kutató- és pályázati programokba, ahogy a hazai tudományos diákköri versenyeken is megcsillogtathatják tudásukat.





Komoly hagyományok



– A Nyíregyházi Egyetemen, illetve annak jogelődjein hatvanéves múltra tekint vissza az agrár- és a műszaki képzés – mondta lapunknak dr. Simon László egyetemi tanár, a mezőgazdasági mérnöki alapszak szakmai vezetője, majd hozzátette, egyre inkább előtérbe kerül az intézményen belül a nemzetköziesítés.

– A mezőgazdasági mérnöki alapszakon is megjelentek az első külföldiek, bangladesi és pakisztáni hallgatók kezdték meg itt tanulmányaikat. Nagy az érdeklődés a Stipendium Hungaricum elnevezésű nemzetközi pályázati program iránt is, ennek keretében a mezőgazdasági mérnöki alapszakunkra különböző kormányközi szerződések alapján vehetünk fel külföldi hallgatókat – folytatta a Nyíregyházi Egyetem oktatója.



A professzor is kiemelte a duális képzési forma fontosságát és létjogosultságát, és örömmel osztotta meg velünk azt, hogy az agrárvonalon is vannak már olyan hallgatók, akik a diploma megszerzése után az intézmény szerződött partnereinél (így például a kemecsei Farmtejnél és a timári Vetőmag és Szárító Kft.-nél) helyezkedtek el.

Dr. Simon László – aki egyben az intézmény Tudományos Tanácsának elnöke – szerint a Nyíregyházi Egyetemen kiemelt hangsúlyt fektetnek a kutatómunkára is, amelybe természetesen a hallgatókat is bevonják, akik így olyan tapasztalatokra tehetnek szert, amelyeket később az elsődleges munkaerőpiacon is hasznosíthatnak.

– Nemrég fejeződött be egy három és fél évet felölelő konzorciumi pályázat, amelyben egyetemünk oktatói is részt vettek. „A Pannon régió növényeinek genetikai hasznosítása” elnevezésű program keretében közel 130 hazai szakember kutatta, hogy miként lehet hazánk különleges adottságokkal rendelkező növényállományát korunk különféle környezetvédelmi problémáinak megoldására alkalmazni. Az egyetem kutatói arra keresték a megoldásokat, hogyan lehet a szennyezett talajokat különféle növények segítségével hasznosítani, megtisztítani – említette dr. Simon László.



Dr. Szigeti Ferenc a duális képzésről beszélt lapunknak. A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetének tanára kiemelte, összesen hét alapszakon van arra lehetőség, hogy az egyetemi tanulmányaik mellett külsős cégeknél, gyakorlati tapasztalatokat szerezhessenek a fiatalok.

– A mérnöki pálya egy jó befektetés, hiszen a diplomával a zsebükben versenyképes fizetést kaphatnak a nálunk végzett hallgatók, és ehhez nem is kell messzire menniük, hiszen itt, a régióban is remek állás- és karrierle­hetőségek vannak – hangsúlyozta dr. Szigeti Ferenc, akitől megtudtuk, a „duálisos” hallgatók három és fél éven keresztül nettó 120 ezer forint ösztöndíjban is részesülnek.





Megfűszerezik a képzést



– A nyíregyházi Sematicnál és a Contitechnél is dolgoznak korábbi hallgatóink – említett konkrét példát a felsőoktatási intézmény oktatója, majd elmondta, a duális képzésben részt vevő partnercégek véleményét több témában is kikérik, így a képzési program kialakításában is meghallgatják a véleményüket.

– A nálunk zajló oktató-kutató munka is kiemelkedő, nem véletlen, hogy öt hallgatónk is különdíjat hozott el a közelmúltban a TDK konferenciáiról – utalt a sikerekre dr. Szigeti Ferenc.

Újdonság még, hogy szeptembertől felsőfokú gyógynövény technológus szakképesítést is szerezhetnek a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők. A részletekről dr. Csabai Judit szakfelelős tájékoztatta lapunkat.



Mint megtudtuk, az oklevél birtokosa képes lesz a gyógy- és fűszernövények magyarországi fajainak a termesztésére, azok fejlesztésére, megtanulja, hogyan lehet a vadon termő gyógynövényeket fenntartható módon összegyűjteni, az ökológiai adottságoknak megfelelően a termesztéstechnológia elemeit (biológiai, agrotechnikai) összehangolni és adaptálni.

– A szakon végzett hallgatók jártassá válnak a különféle gyógy- és fűszernövények feldolgozásának módjaiban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében, megismerhetik a gyógy- és fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit – sorolta dr. Csabai Judit. A szak nappali és levelező tagozaton, állami finanszírozásos és önköltséges formában is indul.



Dr. Kovács Zoltán intézet­igazgató még hozzáfűzte, hogy továbbra is van lehetőség pilótának tanulni az egyetemen:

– Repülési szakmérnök szakra várjuk a mérnöki diplomával rendelkező fiatalokat, míg a repülési specialista szakunkra bármilyen diplomával lehet jelentkezni. Mindkét esetben a képzés négy féléves, a végzetteket együttműködő partnerünk, a Wizz Air tárt karokkal várja – tette hozzá a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetének vezetője. TG



