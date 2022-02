Olvasni bárhol lehet. Lombok között, szénabálán, repcemezőn. Kik tudhatnák ezt jobban, ha nem az „Olvass többet! határtalanul – magyarul” elnevezésű verseny szervezői és résztvevői?

A Debreceni Ady Endre Gimnázium kezdeményezése minden diákot megszólít határokon innen és túl. A pandémia idején az olvasást népszerűsítő versenyt a Képzeld el/Más-képp! illusztrációs pályázattal is gazdagították a szervezők. Az illusztráció­készítő pályázatnak megyénkbeli nyertese is van: Mizser Lilla, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 9. b osztályos tanulója a kategóriájában a harmadik helyen végzett a szakmai zsűri döntése alapján. A Tiszadadán élő Lillának a település lakói is szurkoltak, illetve szavazatukkal segítették, a kölcseys diák a harmadik hely megszerzése mellett elnyerte a közönségdíjat is.

A gyökerek lesznek fontosak

Mizser Lilla pályázatában a következőket írta az illusztrációjához: „Ajánlom a könyvet azoknak, akik még nem jártak Erdélyben, de azoknak is, akiknek már volt szerencséjük megkóstolni a rég elfeledett ízeket és színeket. Ugron Zsolna Úrilányok Erdélyben című regényében Anna segítségével átélhetünk romantikát, megismerhetjük a régi arisztokrácia történeteit.

A mű olvasása közben megelevenedik előttünk Erdély. Látjuk a végtelen hegyeket, a legelésző teheneket, gyors folyású sebes patakokat, elhagyott kastélyokat, várakat, kalyibákat. A sors nagyon sokfelé sodorhat bennünket, de egyszer eljön mindenki életében az a nap, amikor a múlt, a gyökereink lesznek számunkra a legfontosabbak. Rádöbbenünk, hogy a gyökereink táplálnak bennünket... A regény olvasása közben garantáltan beleszeretünk Erdélybe!”