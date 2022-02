Az 1. sz. egyéni választókerület országgyűlési képviselője kitért arra, hogy a kormány nagy hangsúlyt fektet a foglalkoztatásra, munkaalapú társadalmat épít, amelyben a fiatalok boldogulását is segítik. Ezt igazolja az is, hogy a 25 év alattiak a februári fizetésüket már szja-mentesen vehetik kézhez. – A 23 százalékos megtakarítás éves szinten 800 ezer forintnyi többletjövedelmet jelent, országos viszonylatban 280 ezer 25 év alatti dolgozót érint az intézkedés, köztük 3 ezer nyíregyházit – tette hozzá dr. Szabó Tünde. Dr. Vinnai Győző, a 2. sz. evk országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy 2010 előtt mintegy 20-25 százalékos volt a munkanélküliség ebben a korcsoportban, most pedig adókedvezménnyel támogatják a pályakezdőket. Mint mondta, ez óriási különbség. Hozzáfűzte: – A szakképzési reformnak köszönhetően új lendületet kapott a munkaerőpiac is, mert képzett, gyakorlott fiatalok helyezkednek el a versenyszektorban, akiket tanulmányaik alatt motiválnak az ösztöndíjak.