A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program friss híreiről személyesen nyújtott tájékoztatást Nyíregyházán dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, aki előadása után interjút adott lapunknak.

A délszláv válság óta nem volt olyan háborús feszültség hazánk közvetlen szomszédságában, mint most. Az ukrajnai helyzet jelent-e katonai veszélyt hazánkra?

Minden ilyen jellegű konfrontáció magában rejti az eszkaláció és a katonai beavatkozás veszélyét. Az Ukrajnát övező feszültség, a katonai erők, eszközök mozgásai és átcsoportosításai azt jelzik, hogy kialakulhat egy olyan konfliktus, amely hatást gyakorolhat a környező országokra. A fegyveres összeütközések természetéhez az is hozzátartozik, hogy pillanatok alatt kirobbanhatnak. Ez is bizonyítja, hogy amikor a haderőfejlesztés szükségességéről beszélünk, jó úton járunk, és visszaigazolást nyert, hogy az elmúlt években helyesen cselekedtünk. Magyarországnak igenis, szüksége van egy erős, önállóan is ütőképes, modern honvédségre, hogy egy váratlan helyzetre is képes legyen reagálni. Ehhez szükségesek a személyi és technikai képességek, a kor színvonalának megfelelő haditechnikai eszközök és természetesen a jól képzett és kiképzett, felkészült katonák. Ezekre épít a haderőfejlesztési programunk.

Itt, az ország keleti szegletében fül- és szemtanúi lehettünk, ahogy megjelentek a magyar Gripenek, amikor Ukrajna felől megsértették a magyar légteret. A honvédségünk milyen készültségi szinttel reagál erre a rendkívüli helyzetre?

A Magyar Honvédség készültségi szintjét egyelőre nem fokoztuk. Ez a riasztás egy állandó készenlétet és erőt jelent, amely valóban képes néhány percen belül

felszállni és az adott helyzettől függően elfogni, eltéríteni, visszafordítani vagy akár megsemmisíteni a „behatolót”. A nap minden pillanatában ellenőrzés alatt tartjuk az ország légterét, de már az esetleges légtérsértésről is információkkal rendelkezünk a tényleges belépés előtt. Utólag kiderült, hogy az említett esetben egy csempészáruval megrakott helikopter kísérelt meg illegálisan belépni Magyarország területére, de soha nem tudható, mi van egy gép fedélzetén.

Hazánk védelmi képességét a brit védelmi miniszter is nagyra értékelte. Ez véget vetett a vitának a szövetséges erők magyarországi telepítéséről?

A feszült ukrajnai helyzet nyomán az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia is felajánlotta, hogy kérésre a közeli országokba katonai egységeket telepít. Magyarország a NATO-szövetség keretében kiépítette azt a védelmi képességet, amely megfelel a katonai szövetség támasztotta elvárásoknak. Létrehoztuk azt a vezetési elemet, azt a többnemzeti hadosztály szintű parancsnokságot, amelyet kilenc NATO-tagállam katonai szervezete működtet. A brit védelmi miniszter magyarországi látogatása során tájékoztatót kapott és személyesen győződhetett meg a Magyar Honvédség képességeiről, vezetésirányítási rendszeréről, és ezután fogalmazta meg a véleményét, hogy helyénvalónak tartja álláspontunkat, miszerint a jelenlegi helyzetben nem indokolt további katonai erők telepítése Magyarországra. Ennek szükségszerűségének megvitatása persze nem ért véget, hiszen az orosz–ukrán helyzet sem oldódott meg. Ha a helyzet rosszabbra fordulna, akkor ahhoz igazítjuk a döntést és az intézkedéseket, beleértve az esetleges katonai erők átcsoportosítását is. Elsődleges célunk Magyarország és a magyar emberek biztonságának és érdekeinek szolgálata. Rendelkezünk tervekkel és saját erőkkel is, hangsúlyozva: hazánkban a NATO mi magunk vagyunk, és az aktuális helyzetből adódó feladatokat képesek vagyunk kezelni, megoldani. Természetesen folyamatosan figyelemmel kísérjük a fejleményeket, de az újabb katonai kontingensek, támadó fegyverek telepítése és felvonultatása helyett a párbeszédet, a tárgyalást tartjuk szükségszerűbb módszernek.

A magyar haderő soha nem látott fejlesztését indították el 2017-ben. Gondolta volna, hogy a szándék és az eredmények egy háborús konfliktus szélén nyernek visszaigazolást?

Mi, katonák mindig hosszabb távon elemezzük azt, hogy milyen kihívások, kockázatok, fenyegetések érhetik hazánkat, és ezekre kell készülnünk. Ez az előre tervezés egy folyamat, a terveket állandóan igazítjuk a bekövetkező, sokszor nem is gondolt változásokhoz, fejleményekhez. Amit 2016-ban

elterveztünk, az 2026-ra már több pontban is kiegészült, a haderő és védelmi fejlesztés is ennek tükrében módosul. Látható, hogy mindig újabb és újabb kihívások, szükségletek merülnek fel.

Hol tart a haderő-korszerűsítési program, melyek az eddigi legfontosabb elemei és mit lehet tudni a folytatásról?

Két pillérre épül a haderőfejlesztés: az egyik a személyi feltételek erősítésére egy vonzó életpályamodell, a másik pedig a technikai háttér, eszközrendszer, amely mentén újjáélesztjük a hazai hadiipart. Utóbbi szolgál a látványosabb eredményekkel, benne a légierő, a szárazföld, az informatika, illetve az egyéni harcászati felszerelés modernizációjával. A napokban érkezett történelmi pillanathoz a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban meghirdetett forgószárnyas-képesség fejlesztése, az Airbus Helicopters donauwörthi gyárában a Magyar Honvédség képviselői átvették a huszadik H145M típusú könnyű, többcélú katonai helikoptert. Már megérkeztek a korszerűnek tekintett Leopard 2A4 harckocsik, és hamarosan jönnek a legmodernebb Leopárd 2A7-esek, a szárazföldi egységeket támogató Gidran és Lynx páncélozott harcjárművek. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy hosszú az eredmények listája, de a munka nem áll meg. Ne feledjük: a Magyar Honvédség fejlesztése nemzeti érdek és a katonai szövetségi rendszerből adódó kötelezettség, amelyek az előző időszakokban, folyamatosan csorbát szenvedtek.

Mindig nagy tisztelettel nyilatkozik a személyi háttérről, a katonáról, a hivatásos állományról éppúgy, mint az önkéntes, tartalékos haderőről. Miben rejlik a honvédségnél kínált életpálya versenyképessége más hivatásokkal szemben?

Egy valóban hatékony, elkötelezett és motivált haderőben a katona áll a középpontban, mert köré lehet építeni a technikai hátteret és eszközrendszert. A legmodernebb csúcstechnika sem sokat ér, ha nincs ember, katona, aki mesteri módon kezelje, alkalmazza. Ezt szolgálja a személyi állomány fejlesztése, az életpályamodell a magas szintű felkészítéssel, oktatással, kiképzéssel. A munkaerőpiac minden területén, a civil szférában is fontos ez, de ami különlegessé teszi a katonai hivatást, az az elkötelezettség, elhivatottság, lojalitás, áldozatvállalás és önfeláldozás, amikor valaki esküben tesz fogadalmat, hogy ha kell, élete árán is teljesíti kötelességét, megvédi a hazát. Ezért cserébe kap egy életpályát izgalmas feladatokkal, a XXI. század legkorszerűbb technikáját, folyamatos tanulási és fejlődési lehetőséget, és semmi máshoz nem hasonlítható bajtársi közösséget. A honvédség keretein belül számos szakterületen találhatja meg számításait, aki ezt a hivatást választja, és a végső cél a társadalom erkölcsi és anyagi megbecsülése, amely a katona élete végéig szól.

Nyíregyháza katonavárosi múltjának, rangjának őrzését jelzi, hogy újra megnyílt a honvéd kadétiskola. Milyenek az első visszajelzések? Különösen

annak tükrében, hogy a katonai középiskolákba hétszeres a túljelentkezés.

Ennek megítélésében vissza kell tekintenünk néhány átgondolatlan döntésekkel terhelt időszakra. A honvédség leépülése megállíthatatlannak tűnt: laktanyákat zártak be, felszámoltak alapvető technikákat és képességeket, egyszerűen eladtak és elajándékoztak hadrafogható harcászati eszközöket, munkahelyeket szüntettek meg, sokan kerültek az utcára, aki pedig állományban maradt, annak befagyasztották a bérét, javadalmazását, végül 2006-ban a néhány éves laktanyafejlesztési programot is megszüntették. Ez morálisan tette tönkre a honvédséget, és a köteléken túl a társadalom egészén is lecsapódott. Ki vágyott ilyen közegbe? A 2010-es kormányváltás után az ország, a gazdaság talpra állítását követően megváltozott a szemlélet. A honvédség megállt a lejtőn, majd 2015 után dinamikus fejlődési pályára lépett. Az emberek, az érdeklődők, a jövő generációja pontosan látja, érzékeli, mekkora a különbség, mit jelent most egy olyan honvédség, amely a legmodernebb eszközökkel látja el a katonáját, akinek erősödik az erkölcsi és anyagi megbecsülése. Az egész rendszer egy lendületes, prosperáló közeget teremt, amelyben a lehetőségek tárháza szinte kimeríthetetlen. Ez morálisan megerősíti a katonákat és a társadalmunk egészét.

Borítókép: Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Mikecz Kálmán Honvéd Kollégiumot is felkereste | Fotó: Dodó Ferenc