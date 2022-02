Az iskolai erőszak nem azt jelenti, hogy az egyik diák véletlenül ellöki a társát a folyosón: ez egy szándékos, ismétlődő viselkedés, amivel a bántalmazó fizikai vagy pszichés fájdalmat akar okozni valakinek, aki nem tudja megvédeni magát. A következmények beláthatatlanok. Előfordulnak öngyilkossági kísérletek és tragédiák is: emlékezhetünk rá, tavaly egy vajai középiskolás fiú azért akasztotta fel magát, mert nem tudta elviselni, hogy csúfolták, kigúnyolták.

Az ilyen és hasonló esetek megelőzéséhez szükség van a közösségre, a pedagógusokra és a szülőkre is: egyértelművé kell tenniük, hogy nem tűrik a bántalmazást – hangzott el egy hétfői előadáson, amit az áldozatok világnapja alkalmából tartottak.

Közhelynek hangzik, de sajnos tény: bárki válhat áldozattá. Az ilyen esetek elszenvedőinek sokszor nem csak azzal kell megküzdeniük, hogy elveszik az értékeiket, gyakran szorulnak orvosi ellátásra, és az sem ritka, hogy a testük mellett a lelkük is sérül, a támogatásuk pedig közös feladatunk. Fel kell rájuk hívni a figyelmet, és erősíteni a társadalmi szolidaritást, mert nem lehetünk közömbösek a problémájuk iránt – ez az áldozatok világnapja célja. Február 22-én, azaz ma ők állnak a középpontban, s róluk esett szó a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság rendezvényén is.

Fontosak a segítő szervezetek

– Az áldozatok védelme közös ügy, közös feladat, s ebben a munkában komoly támaszaink a segítő szervezetek szakemberei – mondta dr. Kánya Zoltán r. ezredes, a főkapitány bűnügyi helyettese, aki szerint nagyon nehézzé teszi a dolgukat a látencia, hiszen akár kapcsolati, akár iskolai erőszakról van szó, az esetek egy része rejtve marad a rendőrség, sőt sokszor még a hozzátartozók előtt is. Ez utóbbit erősítette meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézménye vezetője, Kovács Éva, aki arról is beszélt: az erőszak már egészen fiatalkorban megjelenik, és nemcsak az iskolások, de az óvodások körében is előfordul.

Mindig vannak jelei

– Az iskolai erőszak célja fizikai vagy pszichés fájdalmat okozni egy olyan diáknak, aki nem tudja megvédeni magát, és aki ezt megteszi, hatalmat akar szerezni vagy azt megerősíteni. Hangsúlyozni kell, hogy nem egyszeri esetről, hanem szándékos, ismétlődő viselkedésről van szó. Ennek lehetnek fizikai vagy verbális megnyilvánulásai a veréstől, lökdösődéstől, sértegetéstől, gúnyolódástól a kiközösítésig, a pletykák terjesztéséig, de megmutatkozhat fenyegető üzenetekben vagy megalázó tartalmak megosztásában is. Mindig vannak látható, érzékelhető jelei: annak, aki ennek az elszenvedője, megváltozik a viselkedése, testbeszéde. Félénk, feszült, egyedül üldögél a szünetekben vagy az ebédlőben, és annyira szégyelli, amit vele tesznek, hogy sokszor otthon sem mer beszélni róla. Romlik az iskolai teljesítménye, és előfordul, hogy egyik pillanatról a másikra agresszívvá válik, s a bántalmazottból bántalmazó lesz – mondta Kovács Éva.



A szakember szerint a pedagógusoknak és a diáktársaknak is egyértelművé kell tenniük, hogy ezt a viselkedést nem tolerálják, a jól működő közösség csoportdinamikája előbb vagy utóbb leállítja ezt a folyamatot. Fontos a fokozott tanári felügyelet is, de mindehhez a szülők, s a család együttműködésére is szükség van – mondta Kovács Éva, és elmesélt egy történetet.



– Elsős és másodikos diákoknak tartottam drámafoglalkozást, ahol természetes a tolerancia, az egymásra figyelés, mások segítése, az egyik kisfiú pedig megjegyezte: neki nagyon tetszik az, ahogy gondolkodunk, de otthon ő ezt nem teheti meg, ott, a hierarchiának megfelelően legalul van a helye. Megdöbbentő volt egy hétéves gyerektől hallani, hogy képes felmérni, hogy mi a helyes, de azt is tudja, erre csak az iskolában van lehetősége. A pedagógusoknak ennek ellenére vagy éppen emiatt mindent meg kell tenniük azért, hogy észrevegyék az iskolai erőszakot és megvédjék a bántalmazottakat – tette hozzá.



Sok nehéz sorsú gyerekkel találkozik Somosiné Szilágyi Gyöngyi Éva, a görögkatolikus egyház fenntartásában működő Szent Miklós gyermekvédelmi intézmény vezetője is. Nevelőszülői hálózatukhoz a megyében 274 nevelőszülő tartozik, s 12 lakásotthont működtetnek Nyírbátorban, Baktalórántházán, Nyírszőlőben és Balkányban.

Azt hiszik, mindenhol előfordul

– Egyre problémásabb gyerekek kerülnek be az intézményrendszerbe, jelen van a prostitúció, a beutalás oka sokszor elhanyagolás, veszélyeztetés vagy abnormális szocializáció, de időnként súlyosabb problémák is kiderülnek, például a szexuális erőszak. Megdöbbentő hallani, hogy a gyerekek számára mennyire természetes a bántalmazás: ők azt hiszik, ez minden családban előfordul.

– Azoknak sem engedjük el a kezét, akik nem illeszthetők be a nevelőszülőkhöz, és igyekszünk megoldást találni azoknak a problémáira is, akiknek speciális szükségleteik vannak. Mindemellett pedig figyelünk a munkatársainkra is, hiszen ha nincsenek rendben lelkileg, nem tudják jól végezni a munkájukat – mondta a szakember és hozzátette: az egyházi fenntartás lehetővé teszi, hogy anyagilag és lelkileg is jobban támogassák a hozzájuk kerülő gyerekeket.