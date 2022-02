A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében február 18-án vetítették le Huth Gergely producer és Stefka István rendező „A halál népbiztosa” című filmjét, ami Szamuely Tiborról, a Tanácsköztársaság talán legvérengzőbb alakjáról szól.

Történelmi felelősség

Szép számú érdeklődő tisztelte meg ezt a helyi premiert, a filmbemutató védnöke dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő és dr. Péter Csaba, Fehérgyarmat polgármestere volt. A vetítés kezdete előtt a megjelenteket a honatya köszöntötte, aki kiemelte: számára külön öröm, hogy sok fiatalt is lát a közönség soraiban, akik számára ez az alkotás is elősegítheti, hogy egy lényegesen reálisabb rálátásuk lehessen a Tanácsköztársaság időszakára, a korszak meghatározó politikusainak a valós tetteire, történelmi felelősségére.

Kötetlen beszélgetés

A mindenki számára meglehetősen katartikus élményt nyújtó alkotás megtekintését követően lehetőség nyílt a személyes találkozásra és egy kötetlen beszélgetésre is az alkotókkal. A közönség soraiban helyet foglalók több kérdést feltettek, illetve véleményt is megfogalmaztak a látott filmalkotással kapcsolatban. A beszélgetés keretében dr. Tilki Attila kiemelte, hogy ez az este is bizonyította, hogy még több, ilyen bátor szembenézésre, inspiráló alkotásra lenne szükség, amikor a saját történelmünk nehéz időszakainak eseményeivel, hiteles alapokon nyugvó feldolgozásával szembesülhetünk – tájékoztatta lapunkat az est moderátora, Papp Attila.