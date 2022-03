1962. március 7., szerda

Újra megszólalt a szabolcsi néma kubikos

Tavaly decemberben történt, hogy P. László 24 éves kubikos megyénkből rokoni látogatásra Győrbe utazott. A látogatást azonban tragikus szerencsétlenség hiúsította meg: a fiatal kubikos Győr közelében olyan szerencsétlenül esett ki a mozgó vonatból, hogy nyílt koponyaalapi törést szenvedett és az agya is megsérült. A szabolcsi fiatalember hetekig feküdt eszméletlenül a győri megyei kórházban, aztán a gondos orvosi ápolás eredményeként visszanyerte egészségét. Azonban beszélni nem tudott, megnémult.

A kórház orvosai vállalkoztak arra. hogy P. Lászlót ismét megtanítják a beszédre. Eleinte csak egyes szavak kiejtését gyakoroltatták a beteggel, később rávezették a szavak mondattá fűzésére is. Az áldozatkész győri orvosok a fiatalembert a szó szoros értelmében újra tanították beszélni és járni. P. László ma már járóképes, beszél, s néhány nap múlva gyógyultan térhet haza a győri kórházból megyénkbe.

1982. március 7., vasárnap

Nyíregyházi találmány: az optoelektronikus személykiválasztó

Ha a rendész motozza meg a kijáratnál az áruházi dolgozókat, az joggal adhat okot a sértődésre, a megmotozottak személyeskedésnek vehetik a dolgot. Érthető, hiszen a kereskedők kevés kivétellel becsületesek. A nem kis gondon egy okos készülék segít, amelyet Nyíregyházán készített egy műszerész.

Dobránszki István, a MÁV nyíregyházi műszerésze ezermester. A fiatalember technikusvizsgája óta munkahelyén több újítással hívta fel magára a figyelmet. Az általa készített és az Alföldön már ismert áruházi riasztókészüléknek kissé hosszú a neve: optoelektronikus személykiválasztó. A készüléket hosszabb ideje alkalmazzák a nyíregyházi Nyírfa Áruházban. Ez év januárjától a Kelet Áruházban is működik a masina, de sikerrel alkalmazzák a debreceni Unió Áruházban és a szegedi nagyáruházban is.

Mi is a lényege? Záróra után a portán a hazainduló dolgozó a készüléken megnyom egy gombot, s ha kigyullad a zöld jel, mehet tovább. Ha a piros jel gyullad ki, egy berregő hang is hallatszik, és akkor egy rutinellenőrzés következik. Szubjektivitás tehát kizárva. A készülék működése javította az áruházakban a munkahelyi légkört és vagyonvédelmi szempontból is jelentős.

A kisvárdai kutyafogat

Nap mint nap megjelenik a Dimitrov utcában, délután kettő és négy óra között, egy különleges kutyafogat, amit a járókelők megbámulnak. A két kutya King és Lédy, gazdájuk, Marozsán János nyugdíjas hűséges segítői a kiskocsi mozgatásában. Marozsán János és fogata már évek óta hordják az ételmaradékot a Császy László Szakközépiskolából. A fogat tulajdonosa nyolc éve foglakozik szerződéses formában sertéstartással, e szállítási formát öt éve találta ki. Előtte kerékpárral, majd kézikocsival fuvarozott.

Először egy kutya volt meg, King - most nyolcéves. Az ötéves Lédy egy pár éve lett társa. Mióta ketten vannak, azóta nemcsak a rakományt, hanem gazdájukat is a kocsin szállítják.

1992. március 7., szombat

Két várost avattak Szabolcs-Szatmár-Beregben

A tiszalökiek régi álma valósággá vált, január elsején városi rangra emelték a településüket. Az alapító okirat átadására péntek délelőtt került sor, az ünnepségen megjelent Göncz Árpád köztársasági elnök is, aki a városházán találkozott az önkormányzat tagjaival, a település intézményeinek vezetőivel, majd másokkal együtt átvette azt az emlékérmet, mely azokat illetett meg, akik a legtöbbet tették a várossá nyilvánítás érdekében.

Újfehértó főterén köszöntötték az önkormányzat vezetői Göncz Árpád köztársasági elnököt, akinek Nagy Sándor polgármester átadta a város kulcsát. A művelődési ház lépcsőjén rendezték az ünnepség első részét, hogy a sok száz helybeli és a környékről érkezett vendégek is részesei lehessenek az ünnepségnek.