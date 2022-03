Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő történelmi jelentőségűnek nevezte a fejlesztést.

Igazi csapatmunka után elkezdődhetnek a munkálatok. Itt állunk az 1. és a 2. választókerület határánál, és bennünk az a közös, hogy mi együtt gondolkodunk Nyíregyházáért. A hiányzó láncszem a helyére kerül, bezárulhat a nagykörút. A Mező utcai csomópont beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a Tiszavasvári úti felüljáró is hamarosan kész, tervezik a Tokaji úti aluljárót, a nyírszőlősi utat sikerült felújítani – ez mind az itt és a környéken élők javát szolgálja.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, hazai forrásból valósul meg. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere mindenkinek köszönetet mondott, aki részese volt a több éves előkészítő munkának.

A leghálásabbak természetesen a magyar kormánynak lehetünk, hiszen biztosították az 5,578 milliárd forintos forrást. A NIF Zrt. stratégiai partnernek számít, sok közös eredményt tudunk felmutatni az elmúlt évekből: ilyen például a nyugati elkerülő, a közlekedési csomópontok, a körforgalmak. Külön öröm, hogy két helyi cég, a Ke-Víz 21 Építőipari Zrt. és a Zemplénkő Kft. a kivitelező. Kialakítanak 5 összehangolt jelzőlámpás csomópontot is. Nyíregyházán eddig is prioritást élvezett a közlekedés fejlesztése, most egy újabb látványos lépéssel haladunk előre.

Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatóját megjegyezte: Nyíregyháza felépítése közlekedési szempontból gyűrűs-sugaras szerkezetű. A gyűrű – a nagykörút – a belvárost öleli körül, melyhez sugárirányban csatlakoznak a megye területét feltáró fő– és összekötő utak. Forgalmi szempontból jelenleg a nagykörút ezen szakasza a legkritikusabb, mivel túlterhelt. A 2×2 sáv kialakítása nagyban hozzájárul a város kulcsfontosságú útvonalának tehermentesítéséhez, ezzel megteremtjük a biztonságos közlekedés feltételeit.