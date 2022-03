A családi vállalkozásként Érpatakon 1984-ben létrejött főzde ma már Magyarország egyik legjelentősebb pálinkamárkáját állítja elő. A Zsindelyes Pálinkafőzde tulajdonosa 20 éves kemény munkája lezárásaként, tavaly a 80. OMÉK keretében vehette át az újfehértói ­meggy európai uniós védettségéről szóló okiratot. A kitartásáról híres Papp Józseffel az érpataki homokra álmodott turisztikai életműve, a Zsindelyes Cottage létesítményei között barangolunk.



Kápolna a fogadónál



– A pálinkafőzés – mely kezdetben egy üzleti lehetőség és megélhetési forrás volt – mára már a hagyományőrzés, a magas színvonalra törekvés és az értékteremtés eszközévé is vált – avat be koncepciójába Papp József. – Ezen az úton a kezdetet a 2008-ban átadott kóstolóház jelentette a pálinkafőzde közelében, majd – az angol vidéki gazdaság, a cottage mintájára – létrehoztuk a helyben megtermelt alapanyagokat felhasználó gasztronómiára, a nyugodt környezetre és a közvetlen vendéglátásra épülő turisztikai komplexumot. A ­cottage-ban a kóstolóház mellett kisebb és nagyobb rendezvények megtartására alkalmas fogadó, kápolna, négy faház és egy apartman, a pálinkafőzést bemutató terem, egy száztíz fás meggy­liget, valamint egy mesterséges tó kapott helyet a 2018. évi átadásra. A bővülés azonban nem állt meg. A múlt év végére felépült 6 új vendégházikó 24 szobával az apartmanház közelében. Ezenkívül wellnessrészleg, a szállóvendégek részére kialakított autentikus Korcsma, a gyerekeknek egyebek mellett állatsimogató készült. A felépült Tanyasi Iskola pedig egyfajta tárlatként szolgál majd a régi idők emlékére – mutat meg büszkén mindent a Zsindelyes Alapítvány elnöke.



Püspöki segítséggel



A 2018 tavaszán fölszentelt Szent Miklós-kápolnához érve megint fellelkesül a házigazda: – Ez a kápolna Közép-Európa zarándokútja, a Mária-út mentén helyezkedik el, így egyfajta vallási megállóhelyként is felfogható. Ám mint ökumenikus istentiszteleti hely, egyházi esküvők megtartására is alkalmas. Szent Miklósról kapta a nevét – őt tartják a pálinkafőzők védőszentjének, így egyértelmű volt, hogy róla lesz elkeresztelve. Amikor megálmodtuk a turisztikai komplexumot, nagyon hamar tudtuk, hogy szeretnénk itt egy misézőhelyet is. Ekkor kerestük meg Szocska A. Ábel atyát, akinek a segítő szándéka mellett épült fel és kapta meg végső kinézetét a Szent Miklós-kápolna – meséli Papp József, egy kuriózummal is szolgálva:



– A Szent Miklós püspökről készült ikon az alatta elhelyezett, szentelt olajat tartalmazó üveg miatt különleges. Olaszországból, Bariból hoztam, ahol meglátogattuk a szent maradványait ma őrző székesegyházat. Ott vettem ezt a szentelt mannát, amely elképedésemre a többitől eltérően a mi ágyas meggyünkkel azonos üvegben hívta fel magára a figyelmemet. Tudtam, itt helye – fejezi be a házigazda.