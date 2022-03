A megyeszékhely önkormányzata 2,056 milliárd forint 100 százalékos intenzitású támogatást nyert a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum megvalósítására – így kezdődött a konzorcium sikertörténete. A napokban újabb fejezettel bővült a históriáskönyv: a Magyar Közlöny is megerősítette, hogy a kormány másfélmilliárd forinttal növelte a felhasználható keretet.

– A munkaerőpiacon ennek óriási a jelentősége. A polgármesteri programomban eddig is prioritást élvezett a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés. A mostani döntés tovább erősíti ezt a területet. A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum célja a hosszútávú munkaerőpiaci fejlesztés – jegyezte meg dr. Kovács Ferenc polgármester a keddi, városházi sajtótájékoztatón.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban jutott másfél milliárd forint többlettámogatáshoz a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum, így a projektben 3,856 milliárd forintra emelkedett az összköltségvetés. A megyeszékhely önkormányzata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal együttműködve valósítja meg a projektet.

– Tizenkét éve a segély helyett a munka került a fókuszba. A megyében a regisztrált álláskeresők száma 25 700 főre, szinte a tizedére csökkent. Nyíregyházán 7090 főről 1947-re apadt ugyanez a mutató – közölte dr. Nagy Ervin, a megyei kormányhivatal főosztályvezetője. – Ezek az adatok is alátámasztják, hogy mennyire javultak a foglalkoztatási mutatók. A kormány gazdaságvédelmi intézkedései is hozzájárultak ahhoz, hogy az utóbbi 2 évben közel 35 ezer embernek tudtunk segíteni a munkahelyét illetően. A megyeszékhely önkormányzatával optimális az együttműködésünk, és ez garantált a jövőben is.

A Nyíregyházi Paktumiroda a Tiszavasvári úti Technológiai Transzfer Központban található.

– Interneten a nyiregyhazipaktum.hu oldalon lehet tájékozódni a tevékenységünkről, kérdezni, igényt bejelenteni a [email protected] e-mail címen lehet.

Eddig is már sokan fordultak hozzánk. Arra buzdítjuk a helyi munkáltatókat, munkavállalókat, hogy tájékozódjanak az újabb lehetőségekről – fűzte hozzá Zsel Emese, a Nyíregyházi Paktumiroda vezetője. – A projektben eddig több, mint 1000 cég részesült támogatásban, 1466 álláskereső bevonásával. A kormány által biztosított 300 millió forint, valamint a legújabb, másfélmilliárd forintos többletforrás segítségével lehetőségük nyílik a munkáltatóknak a 100 százalékos bérköltségtámogatás igénybevételére is.