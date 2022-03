Nevezetes dátum volt a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium életében február 8-a, hiszen az M5 kulturális csatorna stábja először járt az iskolában.

A televíziós csatorna bemutatkozó kisfilmet forgatott Szikszay Ákosról, az intézmény 11. c osztályos, humán tagozatos tanulójáról, aki két kemény elődöntőt követően bejutott az Emmi és az Oktatási Hivatal támogatta „Ifjú tudósok” kárpát-medencei vetélkedő televíziós döntőjébe – a márciusi fináléban az 1700 jelentkezőből magyar irodalom kategóriában a legjobb nyolc diák szerepelhet.





Szeret és tud is vitázni



Ákos 2019-től az Országos Diáktanácsban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviseletét látja el, így az Emberi Erőforrások Minisztériumában havonta tárgyalhat az oktatásügy prominens vezetőivel érdekképviseleti kérdésekről. Igazi versenyző típus, csak ebben a tanévben öt országos, valamint kárpát-medencei és egy európai uniós, nemzetközi fordítóversenyen mutatta meg a tehetségét.



Ezek közül is kiemelkedik a Kárpát-medencei Kölcsey Ferenc Szónokverseny, ahol az előkelő 2. helyen végzett, sőt különdíjat is kapott. Ákos a vitaversenyek állandó résztvevője is, ahol lelkes csapattagként megmutathatja, mennyire jól tud közösségben tevékenykedni, igazi csapatmunkás. E versenyek közül kiemelhetjük a Mathias Corvinus Collegium szervezésében rendezett MCC Vitázz! nevű vitaversenyt, ahol csapatával a kárpát-medencei 3. helyet szerezte meg, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ostrakon Szakkollégiuma Politikon Közéleti Készségfejlesztő és Politikai Szimulációs Versenyét pedig megnyerték csapattársaival.



Angol nyelvből is kiváló, már kilencedikesként a Debate című angol nyelvű országos vitaversenyen felfigyeltek képességeire, felsőfokú nyelvvizsgája van, és országos Szabó nyelvi díjat vehetett át 2020-ban. Ebben a tanévben az iskola megpályázta a részvételt a Juvenes Translatores című, az Európai Unió országaiban megrendezett fordítóversenyen, és Ákos megcsillogtatta a tehetségét szövegfordításban is. Az unió legjobb fiatal fordítóit elismerésben részesítő versenyen 3 ezren indultak a tagállamokból, Ákos pedig bekerült a legjobb 200 európai versenyző közé, Magyarországon pedig a legjobb 11 között van.





Diák-alpolgármester is



Érdekelt a történelem OKTV következő fordulójában is: már megírta a pályázatot, amely belépő a döntőbe. Említésre méltó az is, hogy a rengeteg felkészülés mellett ő látja el a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda diák-alpolgármesteri feladatait. Igazán sokoldalú, kiemelkedő tehetségű tanuló, tanárai méltán büszkék rá: magyarból Csabainé Kocsis Szilvia, angol nyelvből Ferencziné Molnár Éva, történelemből Bárdosi Éva tanárnők készítik a versenyekre, segítik tehetségének kibontakoztatásában. Ákos jogi pályára készül, de még az is lehet, hogy hallunk majd róla az országos politikában is – tájékoztatta lapunkat az intézmény.

