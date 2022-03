A 105 éves Lions-mozgalom a világ legnagyobb egyesületi alapon működő jótékonysági civil szervezete: a rászorulók támogatása, felkarolása a céljuk. A Lionok jelszava: We Serve, azaz: Szolgálunk. Dr. Fogarassy Csaba, a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzója indította el az online „Gyűjtés a háborús menekülteknek” jószolgálati programot, melynek irányítására és koordinálására a nagy tapasztalattal rendelkező Cidor Mihály zónaelnököt és az Első Nyíregyházi Lions Club tettrekész csapatát kérte fel.

A csütörtöki, nyíregyházi sajtótájékoztatón Antal Roland klubelnök elmondta: humanitárius katasztrófa fenyeget a magyar-ukrán határ közelében. Nem csak a kárpátaljai honfitársaink, hanem valamennyi, otthonát elhagyni kényszerülő embertársunk megsegítéséért össze kell fognunk. Nehéz előre látnunk, hogy mi történhet az elkövetkező napokban, de fel kell készülnünk a legrosszabbakra. Cidor Mihály évek óta programfelelőse a kárpátaljai rászorultakon segítő kezdeményezésnek. Nagy Bélával, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnokával, a Beregszászi Lions Klub tagjával rendszeresen egyeztetnek, ami garancia arra, hogy megfelelő helyre jutnak el az adományok. A háború új helyzetet idézett elő. Az ország több Lions-klubja is megmozdult, gyűjtést szervezett. Külön számlaszámra várjuk a felajánlásokat: 12042809-00128538-01200008. A magánszemélyek és a klubok eddig közel 2 millió forintot utaltak ide, amiért óriási köszönet jár. Jó esély van arra, hogy a nemzetközi szövetség 15 ezer dollárral támogatja a humanitárius kezdeményezésünket. Kerestek már bennünket Svájcból, Németországból és Franciaországból, tehát nemzetközi „adománypont” lettünk. Dr. Chrabák László klubtagunk korábbi kormányzóként tartja a kapcsolatot az országos szövetséggel, jómagam pedig a helyi teendőket intézem.



Folyamatosan egyeztetnek

– Amikor a szomszédos országban elkezdődött a puskaropogás, felgyorsultak az események – vette át a szót Cidor Mihály. – A szakértők azt vizionálják, hogy bármikor is ér véget a háború, a következményei hosszútávú megterhelést jelentenek. Vasárnap Beregsuránynál Nagy Bélával, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnokával egyeztettünk, hogy mire van szükségük. Mindent dokumentálunk, garantált, hogy megfelelő helyre kerülnek az adományok. Fertőtlenítőket, tartós élelmiszereket juttatunk el hozzájuk hamarosan.

Borítókép: Antal Roland és Cidor Mihály a Lions-klub buszánál | Fotó: Pusztai Sándor