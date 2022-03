A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a gyorsforgalmi utakon található digitális tábláin, ahol három nyelven vannak feliratok, ott a magyar és angol mellett a jövőben ukrán nyelven is közöl útinformációkat. Az Ukrajnából menekülők közül sokan nem beszélnek idegen nyelveket vagy nem elég gyakorlott vezetők, így ők Magyarországra érve is könnyen és jól tudnak majd tájékozódni a gyorsforgalmi utakon, arról nem is beszélve, hogy így növelhető a komfort- és biztonságérzetük is. A közútkezelő szakemberei összesen 300 féle előre programozott digitális jelzésképhez tartozó felirathoz készítettek az angol és magyar mellett ukrán nyelvű szövegeket. Külön kihívás volt, hogy a forgalomirányítói program nem kezel cirill betűket, így a szövegeket pixelenként rajzolták meg a Közút munkatársai.

A Magyar Közút a fentieken kívül eddig is minden rendelkezésére álló eszközzel igyekezett a bajbajutottakon segíteni. Ezért az orosz-ukrán háború kitörése után alig néhány nappal a védekezést irányítók kérésére soron kívül olyan egyedi táblákat gyártatott és helyezett ki az ukrán határ közelében, mellyel segítik a Híd Kárpátaljáért programban résztvevőket és azokat, akik a kijelölt segítségpontokat keresik. A magyar, angol és ukrán nyelvű táblákat, illetve útirányjelzőket eddig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alkalmazták.

A Magyar Közút ezen kívül az egyik fő partnere a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. jövő heti „Fenntarthatóbb és biztonságosabb jövőért” adománygyűjtő jótékonysági eseményének, melynek bevételeit a szervezők a Híd Kárpátaljáért programon keresztül az Ukrajnából menekülők megsegítésére is fordítják.

Ugyanakkor nemcsak társasági, hanem egyéni szinten is mindent megtesznek a közutasok, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a háború miatt bajbajutottakat, ezért több megyében is gyűjtési akciókat szerveztek vagy azokhoz csatlakoztak a cég dolgozói.